Υγεία - Περιβάλλον

Ζωή Ράπτη: οι δράσεις για τη στήριξη των δομών ψυχικής υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη στην "1η εβδομάδα ψυχικής υγείας, στην Καβάλα.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό στην «1η εβδομάδα ψυχικής υγείας», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Καβάλα.

Στην ομιλία της αναφέρθηκε στη σημασία της υλοποίησης τέτοιων πρωτοβουλιών στην περιοχή και ιδίως στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Αναφερόμενη στις συνέπειες της πανδημίας τόνισε μεταξύ άλλων:

«Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει Υγεία χωρίς την Ψυχική Υγεία. Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημιούργησε ειδικό χαρτοφυλάκιο για την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των πολιτών.

Σε αυτά τα δύο χρόνια, στο Υπουργείο Υγείας κάναμε σημαντικά βήματα για την αναμόρφωση του συστήματος Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας. Ενισχύσαμε άμεσα το ΕΣΥ με μόνιμους και επίκουρους Ψυχιάτρους, και παιδοψυχιάτρους.

Παράλληλα, εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης τη χρηματοδότηση 104 νέων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ και ειδικά στην περιφέρεια αυτή δημιουργούμε ήδη Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας ενηλίκων στις Σέρρες και Κέντρο Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στην Αλεξανδρούπολη.

Οι πρώτες 64 Μονάδες έχουν ήδη δημοπρατηθεί και αφορούν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη τρίτης ηλικίας ασθενών με Άνοια και Alzheimer's, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, την εργασιακή εξουθένωση, την ενδοοικογενειακή βία και την παιδική κακοποίηση».

Όπως επισήμανε η Υφυπουργός Υγείας: «Από την έναρξη της πανδημίας, λειτουργούμε την 24ωρη, δωρεάν Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, που έχει λάβει έως σήμερα περισσότερες από 480.000 κλήσεις.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί και για τους ηλικιωμένους που, στη διάρκεια της πανδημίας, βίωσαν απομόνωση, άγχος, μοναξιά, και κατάθλιψη και υπογράμμισε:

«Για την υποστήριξή τους δημιουργούμε νέες δομές για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ σε όλη τη χώρα.

Ήδη εγκαινιάσαμε τη λειτουργία δύο Κέντρων Ημέρας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε Προγράμματα Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με Κινητές Μονάδες, σε απομακρυσμένες νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας, όπου έχουν ήδη εξυπηρετηθεί 400 ωφελούμενοι, εκ των οποίων το 60% ήταν αδιάγνωστοι και το 19% μοναχικά άτομα».

Η Υφυπουργός Υγείας εστίασε στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, όπως το Δίκτυο Τηλεψυχιατρικής, που ξεκίνησε από το Καστελόριζο και τη Σύμη, και συνεχίζεται σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής και Τηλεψυχιατρικής στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, το οποίο μέσα στο έτος πραγματοποίησε 1214 ραντεβού, εκ των οποίων 493 αφορούσαν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες.

Καταλήγοντας, η Υφυπουργός Υγείας τόνισε:

«Για να πλαισιώσουμε τους στόχους και τις πολιτικές μας, δημιουργήσαμε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, με ορίζοντα δεκαετίας. Σε αυτό το πνεύμα, διοργανώσαμε πέρυσι στην Αθήνα, Σύνοδο Κορυφής, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ευρώπης και εγκαινιάσαμε το νέο Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα για την Ποιότητα Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών.

Δουλεύουμε όλοι μαζί, για να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα, με επίκεντρο τον άνθρωπο και μηδενική ανοχή στο στίγμα και τις διακρίσεις, ώστε να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Καβάλας κ. Ιωάννης Πασχαλίδης και κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ο Περιφερειάρχης, κ. Χρήστος Μέτιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Πολιτικών, κ. Αριστείδης Μωυσιάδης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας Καβάλας κ. Λεωνίδας Παππάς.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ: Διαστημικό πείραμα με... έλλειψη βαρύτητας πάνω από τον Ατλαντικό (βίντεο)

Ταϊγανίδης: τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή (εικόνες)

Ρωσία: Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)