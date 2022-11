Κοινωνία

Κακοκαιρία “EVA”: Μήνυμα του 112 και στην Πελοπόννησο

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη και στους κατοίκους της Πελοποννήσου.



Η κακοκαιρία «EVA», από το μεσημέρι του Σαββάτου, έχει ξεκινήσει την επέλασή της με ισχυρές καταιγίδες κυρίως να «χτυπούν» τα Ιόνια νησιά και τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Πελοποννήσου.

«Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από τις βραδινές ώρες σήμερα έως τις μεσημεριανές ώρες αύριο στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο», αναφέρει συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 προς τους πολίτες.

