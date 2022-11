Αθλητικά

Λαμία - Βόλος: ισοπαλία στο “Αθανάσιος Διάκος”

Η άτυχη Λαμία, παρά τις ευκαιρίες δεν κατόρθωσε να κερδίσει τους τριες βαθμούς κόντρα στον Βόλο.

Λαμία και Βόλος κυνήγησαν με πάθος το «τρίποντο» στο «Αθανάσιος Διάκος» στο εναρκτήριο ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League, αλλά στο φινάλε δεν πανηγύρισε καμία. Το τελικό 2-2 «σφράγισε» τις προσπάθειες των 22 παικτών, με τους γηπεδούχους να αισθάνονται άτυχοι, καθώς είχαν και δύο δοκάρια με τους Σλίβκα στο 2΄ κι από την προσπάθεια του Τσιλούλη στο 59΄.

Μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό (1-5) ο Βόλος, αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ κατάφερε ν΄ απαντήσει ισάριθμες κι έφυγε με το βαθμό, χωρίς να είναι καλύτερος από την Λαμία. Οι γηπεδούχοι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, προηγήθηκαν 1-0 και 2-1 και είχαν άλλες δύο κλασικές ευκαιρίες για να σημειώσουν περισσότερα τέρματα. Δεν το έκαναν κι έτσι έμειναν για πέμπτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη.

Το ματς ήταν ανοιχτό από το ξεκίνημά του, με τη Λαμία να μπαίνει πιο... ζωντανή και αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις στο 2ο λεπτό οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το γκολ, αλλά η κεφαλιά του Σλίβκα μετά το φάοιυλ του Ντε Βινσέντι, σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Κλέιμαν.

Δύο λεπτά μετά οι Βολιώτες απείλησαν με την κοντινή προβολή του Εσκοβάλ, που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο 10΄ η ομάδα του Τζανλούκα Φέστα πήρε το προβάδισμα. Ο Νοκέρ έχασε την μπάλα κι ο Ντε Βινσέντι που καραδοκούσε με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή «έγραψε» το 1-0.

Λίγο έλλειψε να γίνει το 2-0 στο 13΄, όταν μετά από βαθιά μπαλιά προς τον Τσιλούλη, ο Κλέιμαν βγήκε από την εστία του για ν΄ απομακρύνει τη μπάλα, η οποία βρήκε πάνω στον Ουές κι έφυγε κόρνερ. Η Λαμία συνέχισε να έχει τον έλεγχο του ματς, παρότι οι Βολιώτες επιδίωξαν να κυριαρχήσουν στη μεσαία γραμμή. Ένα σουτ του Μπαριέντος στο 29΄ ήταν η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων μετά το γκολ που δέχτηκαν (ο Σαράνοφ βρισκόταν σε καλή θέση και μπλόκαρε τη μπάλα).

Η Λαμία έφτασε ξανά πολύ κοντά στη δεύτερη επιτυχία της στο 35΄, όταν σε ταχύτατη αντεπίθεση που έβγαλαν οι γηπεδούχοι ο Μανούσος έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, μπήκε στην περιοχή και προ του εξερχόμενου Κλέιμαν πλάσαρε άουτ!

Στο 37΄ το σουτ του Τσιλούλη απέρκουσε ο Κλέιμαν κι ένα λεπτό αργότερα ο Βόλος χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικός στο ματς κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με το εκπληκτικό μακρινό σουτ του Φερνάντες. Ο Ισπανός, μάλιστα, πανηγύρισε το γκολ κρατώντας την φανέλα με το όνομα του συμπαίκτη του, Παπαδόπουλου, ο οποίος μεσοβδόμαδα υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Πριν καλά-καλά κωπάσουν οι πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων η Λαμία πήρε ξανά το προβάδισμα στο 39΄. Οι Φθιώτες βγήκαν αμέσως στην επίθεση, ο Σιμόν έκανε το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής, όπου ο Νούνιες με προβολή έκανε το 2-1. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν και τρίτο γκολ πριν μπουν στ΄ αποδυτήρια, αλλά η κεφαλιά του Τζανδάρη στο φινάλε του πρώτου μέρους δεν βρήκε το στόχο της.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε ο Κώστας Μπράτσος προχώρησε σε δύο διορθωτικές κινήσεις στην ενδεκάδα του Βόλου, ρίχνοντας στο ματς τους Λούνα και Μεθκίδα, με στόχο να κάνει ακόμη πιο επιθετική την ομάδα του.

Αυτό συνέβη στον αγωνιστικό χώρο, στα πρώτα λεπτά της επανάληψης με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν στην ισοφάριση στο 56ο λεπτό με το άπιαστο σουτ του Ζαν Πιερ Μπαριέντος έξω από την περιοχή (2-2).

Στα επόμενα τέσσερα λεπτά η Λαμία είχε δεύτερο δοκάρι μετά την προσπάθεια του Τσιλούλη στο 60΄ και τη μπάλα αφού βρήκε στον Τσοκάνη να σταματά στην οριζόντια δοκό του Κλέιμαν. Στο 62΄ το δυνατό σουτ του Ντε Βινσέντι έφυγε λίγο άουτ.

Μετά από το γκολ του Μπαριέντος, το ματς απέκτησε πολύ γρήγορο ρυθμό με τις δύο ομάδες να κυνηγούν το τρίτο γκολ. Γκολ που τελικά δεν ήρθε για καμία, παρά την τεράστια ευκαιρία της Λαμίας στις καθυστερήσεις με τον Μποάκιε (το πλασέ που επιχείρησε εντός περιοχής βρήκε σε ετοιμότητα τον Κλέιμαν).

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Κίτρινες: Μανούσος - Φερνάντες, Μεθκίδα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, Κορνέζος, Αντέτζο, Γκοράνοφ, Τζανδάρης, Σλίβκα, Νούνιες, Τζανδάρης, Σλίβκα, Νούνιες (83΄ Ασκόβσκι), Ντε Βινσέντι (77΄ Μπεχαράνο), Τσιλούλης (67΄ Γιακουμάκης), Μανούσος (77΄ Μποάκιε)

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Ουές (46΄ Λούνα), Σιέλης, Εσκοβάλ, Μπαριέντος, Τσοκάνης, Φερνάντες (86΄ Πιρίνεν), Ντέλετιτς (68΄ Κούτσιας), Νοκέρ (46΄ Μεθκίδα), Οζέγκοβιτς (86΄ Ματίγια)

