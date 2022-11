Πολιτική

Υποκλοπές - Οικονόμου: Φαιδρές κατηγορίες για να πλήξουν την κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απάντηση σε δημοσίευμα που κάνει λόγο για παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπο. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

«Όσα αναφέρονται στην εφημερίδα του κ. Βαξεβάνη χρειάζεται να διερευνηθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα από την ελληνική δικαιοσύνη παρότι δεν προκύπτει καμία τεκμηρίωση του δημοσιεύματος. Πλεονάζουν οι αφηγήσεις, απουσιάζουν τα στοιχεία» αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, στο οποίο γίνεται λόγος για παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, όπως ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, αλλά και δημοσιογράφων και καλλιτεχνών.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου:

«Όσα αναφέρονται στην εφημερίδα του κ. Βαξεβάνη χρειάζεται να διερευνηθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα από την ελληνική Δικαιοσύνη παρότι δεν προκύπτει καμία τεκμηρίωση του δημοσιεύματος. Πλεονάζουν οι αφηγήσεις, απουσιάζουν τα στοιχεία.



Όταν διατυπώνονται τέτοιοι ισχυρισμοί, δύο βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι ποιος τους λέει και ποιος είναι ο σκοπός του.



• Ο εθνικός συκοφάντης, ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει σε φαντασία και επινοητικότητα ακόμα και τους μεγαλύτερους παραμυθάδες. Αυτός που η θεματολογία και η προσέγγισή του ταυτίζεται με τον εθνικό οχετό (την εφημερίδα Μακελειό). Εκείνος που οι «αποκαλύψεις» του προαναγγέλονται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον κ. Τσίπρα. Και τέλος, αυτός που εμπλέκεται στην χρηματοδότηση με ρωσικά κεφάλαια τηλεοπτικού δικτύου στην χώρα μας, προφανώς δεν έχει καμία εγγύηση αξιοπιστίας.



• Στο ποιο σκοπό εξυπηρετεί, όταν χωρίς το παραμικρό στοιχείο αποδίδει στον Πρωθυπουργό την φαιδρή κατηγορία ότι παρακολουθούσε υπουργούς του, τις συζύγους τους, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: επιχειρεί να πλήξει την κυβέρνηση, να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, να ωφελήσει εκείνους τους οποίους υπηρετεί αφοσιωμένα και να βάλει νερό στο μύλο κέντρων που έχουν ενοχληθεί από την Κυβέρνηση και δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους για την σταθερότητα και την ασφάλεια που έχει επιτύχει η Ελλάδα. Κέντρα που θα προτιμούσαν μια άλλη κυβέρνηση, πιο βολική, και έναν άλλο πρωθυπουργό, αδύναμο και ελέγξιμο





Λογισμικά παρακολούθησης υπάρχουν στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά δεν τα αγόρασε και δεν τα χρησιμοποιεί καμία δημόσια αρχή. Η Κυβέρνηση έχει επιδιώξει από την πρώτη στιγμή την διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική έρευνα. Ταυτόχρονα είναι έτοιμη η δριμεία θεσμική αντίδραση της Κυβέρνησης στο φαινόμενο αυτό, το οποίο δημιουργεί εθνικούς κινδύνους και χρησιμοποιείται από όσους επιδιώκουν την ανωμαλία και την αναταραχή, σε μια κρίσιμη μάλιστα συγκυρία, σε κάθε επίπεδο. Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην καθολική απαγόρευση της εμπορίας τους, πράξη που θα καταστήσει την Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα απαγορεύεται η κυκλοφορία κακόβουλων λογισμικών στην επικράτεια της.



Η ελληνική πολιτεία θα αξιολογήσει κάθε πτυχή του ζητήματος αυτού. Κανένας τυφλοπόντικας δεν θα μείνει κρυμμένος.»

Κύκλοι ΥΠΕΞ για το δημοσίευμα

«Κύκλοι» του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Δένδια, επισημαίνουν τα εξής σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδα Documento: «Είναι αδιανόητο και επικίνδυνο να υπονοείται ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθούσε τον Υπουργό Εξωτερικών. Η χώρα λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών του Υπουργού Εξωτερικών και των μελών του ΚΥΣΕΑ, καθώς πολλοί εντός και εκτός Ελλάδας θα ήθελαν να ακούνε τις συνομιλίες τους».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα Documento γεννούν βαθύ προβληματισμό, θλίψη και αποτροπιασμό σε κάθε δημοκρατικό πολίτη ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης. Είναι ώρες κρίσιμες για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Το τι ισχυρίζεται πλέον ένας ένοχος πρωθυπουργός μικρή σημασία έχει. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η δικαιοσύνη σταθεί τελικά στο ύψος των περιστάσεων και ιδίως αν το πολιτικό σύστημα προστατεύσει εν τέλει τη στοιχειώδη αξιοπρέπειά του αλλά και τη δημοκρατία.»

Από την πλευρά του το ΚΚΕ αναφέρει: «Ένα ακόμη δημοσίευμα που επιβεβαιώνει το κρατικό δόγμα «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων», έστω κι αν η πραγματική λίστα των παρακολουθήσεων από διάφορους κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύεται στην εφημερίδα “documento”. Απέναντι σε αυτό το δημοσίευμα, η κυνική ομολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ευρεία χρήση λογισμικών παρακολούθησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δικαιώνει την κριτική που από την πρώτη στιγμή άσκησε το ΚΚΕ για το σκοτεινό και δυσώδες θεσμικό πλαίσιο που καταπατά κάθε έννοια απορρήτου των επικοινωνιών, αξιοποιείται για πολιτικά παιχνίδια και στρέφεται πρωτίστως κατά των λαϊκών δικαιωμάτων.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης σε σχόλιο του αναφέρει: «Το μπαράζ των αποκαλύψεων για το παρακράτος των υποκλοπών που έχει στήσει το καθεστώς της Μητσοτάκης ΑΕ μαζί με την καθημερινή καταστολή και το όργιο των ολιγαρχικών κλοπών σε βάρος των πολλών, καταδεικνύει τι θα πει μνημονιακή χρεοδουλοπαροικία. Ήρθε η ώρα της Ρήξης»

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “EVA”: Καταιγίδες στο Ιόνιο - Υδροστρόβιλος στην Ηγουμενίτσα (εικόνες)

Κολωνός - 12χρονη: Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ηλεκτρολόγος (εικόνες)

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: Δίωξη στον 14χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση