Άρης - Απόλλωνας Πατρών: “καθάρισαν” εύκολα οι Θεσσαλονικείς

Με εξαιρετική εμφάνιση του Τολιόπουλου, οι Θεσσαλονικείς πήραν εύκολα τη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών.

Με... δράστη τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο Αρης επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για την 5η αγωνιστική της Basket League, επί του Απόλλωνα Πατρών με 70-57. Αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα (σ.σ. μετά την εκτός έδρας επιτυχία την περασμένη εβδομάδα επί της ΑΕΚ) και πρόσφερε ιδανική επιστροφή σε δράση στον Ελληνα γκαρντ, μετά την 20 ημερών απουσία του από τις υποχρεώσεις των «κιτρινόμαυρων», λόγω του τραυματισμού του.

Ο Τολιόπουλος τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Στήριγμα στο έργο του είχε τον Τζέι Ντι Νότε (17π., 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Φόρεσε αθλητική περιβολή, αλλά δε χρησιμοποιήθηκε από τον Γιάννη Καστρίτη, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Αρη, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.

Πάλευε, ουσιαστικά, μόνος του για τους Αχαιούς- οι οποίοι επιστρέφουν στη βάση τους με την τέταρτη ήττα τους στην Α1- ο Νικ Γκρίφιν (21 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 11-22, 30-32, 47-47, 70-57

Με αμυντική αποτελεσματικότητα, οργανωτή και εκτελεστή τον Καράμπελα, στο πλευρό του οποίου στάθηκαν επιθετικά οι Γκίφιν, Τέιλορ, ο Απόλλωνας βρέθηκε στο 7’ στο +14 (6-20), μετά το 6-6 στο 2’.

Ο Αρης «ψαλίδισε» τη διαφορά με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου (11-22), οι Πατρινοί ξέφυγαν εκ νέου με +6 στο 15’ (18-24), ένα επιμέρους 12-5, όμως, με τον Τολιόπουλο κινητήριο μοχλό, έδωσε στους γηπεδούχους τα ηνία στο σκορ στο 19’ (30-29).

Με τρίποντο του Γκρίφιν οι Αχαιοί έφυγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο πόντων (30-32), οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» με σερί 10-0 στο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου και προηγήθηκαν με +8 στο 24’ (40-32). Οι πρωτοβουλίες του Γκρίφιν κράτησαν «ζωντανό» τον Απόλλωνα στο ματς, με συνέπεια το 47-47 στο 30’.

Στο τετράλεπτο της τέταρτης περιόδου, με «όπλο» την εξαιρετική άμυνά του, ο Αρης απέκτησε «αέρα» 7 πόντων (56-49), ο Απόλλωνας, ένα λεπτό αργότερα, πλησίασε στο δίποντο (56-54), η προσπάθειά του έμεινε, ωστόσο, εκεί. Οι «κιτρινόμαυροι»... απάντησαν με σερί 12-0, πήγαν στο +14 (68-54), με 1’23’’ να απομένουν για τη λήξη και τελείωσαν με το ματς.

Διαιτητές: Καρδάρης, Τζιομπάνος, Μιλαπίδης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 5 (1), Γκούντγουϊν 10, Τολιόπουλος 23 (4), Νότε 17 (1), Νετζήπογλου 5 (1), Σανόγκο 4, Σχίζας, Καββαδάς, Φίλλιος 6, Σιδηροηλίας

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 21 (3), Ντέιβις 9, Μπόγρης 2, Τέιλορ 11 (2), Καράμπελας 9 (1), Σίλα 1, Τζόουνς 4, Καλχούν, Κογιώνης

