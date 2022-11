Κόσμος

Ιταλία: συντριβή ελικοπτέρου με νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Ιταλία μετά την πτώση ελικοπτέρου. Παιδιά ανάμεσα στα θύματα.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία συντελέστηκε στην Ιταλία, όταν εντοπίστηκαν συντρίμμια από ελικόπτερο που είχαν χαθεί τα ίχνη του από το πρωί του Σαββάτου, με νεκρούς τους επιβαίνοντες.

Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τα συντρίμμια ελικοπτέρου σήμερα το μεσημέρι ελικόπτερο, που αγνοείτο από το πρωί, μεταξύ των περιοχών Σαν Σεβέρο και Απριτσένα στην Ιταλία, σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Φότζια.

Οι επιβαίνοντες που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν Σλοβένοι τουρίστες όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 13 ετών. Στο ελικόπτερο επίσης επέβαιναν ένας γιατρός που επέστρεφε στο σπίτι μετά τη βάρδια του στο Tremiti, και οι δύο πιλότοι.

Σύμφωνα με τη la repubblica το ελικόπτερο που συνετρίβη είναι της εταιρείας «Alidaunia», και εκτελούσε το δρομολόγιο Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Ο συναγερμός σήμανε στις 10.30, μία ώρα μετά την απογείωση από το αρχιπέλαγος της Απουλίας στις 09:20. Η τελευταία επαφή που είχε το ελικόπτερο ήταν στην περιοχή μεταξύ Apricena και San Severo, στο κάτω Gargano.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “EVA”: Καταιγίδες στο Ιόνιο - Υδροστρόβιλος στην Ηγουμενίτσα (εικόνες)

Κολωνός - 12χρονη: Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ηλεκτρολόγος (εικόνες)

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: Δίωξη στον 14χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση