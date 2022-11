Κοινωνία

Missing alert για 51χρονο

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".



Την 1/11/2022, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αρέθουσας Θεσσαλονίκης ο Mera (Μέρα) (επ.) Ylli (Ίλι) (όν.), 51 ετών, αλβανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του χθες, 4/11/2022, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα της εξαφάνισης, ο Mera (Μέρα) (επ.) Ylli (Ίλι) (όν.), βρισκόταν για λόγους εργασίας στην περιοχή Αρέθουσα Θεσσαλονίκης. Λόγω τραυματισμού του συνεργάτη του, ο Mera (Μέρα) (επ.) Ylli (Ίλι) (όν.), μεταφέρθηκε σε στάση λεωφορείου της περιοχής, ώστε να επιστρέψει στην οικεία του, στην Λίμνη Θεσσαλονίκης, και έκτοτε αγνοείται.

Ο Mera (Μέρα) (επ.) Ylli (Ίλι) (όν.), έχει ύψος 1,82 μ., έχει βάρος 100 κιλά, έχει γκρι κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

