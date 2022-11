Κοινωνία

Πειραιάς - τροχαίο δυστύχημα: συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή

Ο οδηγός, εγκατέλειψε την άτυχη γυναίκα, που άφησε την τελευταία της πνοή.

Συνελήφθη από τις Αρχές, ο άνδρας που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη εντός των ορίων του αυτοφώρου, το απόγευμα Παρασκευής, 3-11-2022, 47χρονος ημεδαπός, μετά την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα παράσυρσης πεζής, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 2-11-2022 στην περιοχή του Πειραιά, με τον οδηγό να εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήματος.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς, που ταυτοποίησε τα στοιχεία κυκλοφορίας του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων.

Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ο οποίος τον παρέπεμψε στον αρμόδιο Ανακριτή.

