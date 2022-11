Κόσμος

Τουρκία - Τζιτζικώστας: Η αντίδραση Μπακογιάννη και Ιμάμογλου για το συμβάν στην Σμύρνη

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης είχε ο Κώστας Μπακογιάννης. Ακυρώνει το ταξίδι του στη Σμύρνη ο δήμαρχος Αθηναίων.



Συνάντηση με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στην Τουρκία, την ώρα που οι τουρκικές Αρχές απαγόρευαν στον Απόστολο Τζιτζικώστα την είσοδο στην Σμύρνη.

Όπως μεταδίδει, η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Δήμαρχος Αθηναίων αντίκρυσε με μια αμηχανία τον Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος δεν είχε ιδέα τί έγινε στην Σμύρνη. «Είχα μια πολύ σύντομη ενημέρωση για το περιστατικό που έγινε σήμερα από τον φίλο μου Κώστα», είπε ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ωστόσο είπε ότι θα δει τις λεπτομέρειες αύριο και θα προβεί σε δηλώσεις.

Πάντως, ο Κώστας Μπακογιάννης φανερά θορυβημένος είπε ότι «είναι πραγματικά αδιανόητο αλλά και δύσκολο να καταλάβω πως μπορεί να απαγορεύεται η ελεύθερη είσοδος σε μια χώρα ενός ανθρώπου που έχει διατελέσει και πρόεδρος της επιτροπής περιφερειών».

Και πρόσθεσε: «Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα τεχνικό λάθος και ότι θα δοθούνε οι αναγκαίες εξηγήσεις αλλά θα δοθούνε και οι αναγκαίες συγγνώμες. Δεν επιτρέπεται οι σχέσεις των δύο κρατών να είναι σε ομηρία, στην ομηρία κάποιων μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, κάποιων εμπρηστικών συμπεριφορών που εν τέλει αδικούν τους ίδιους μας τους λαούς».

Μπακογιάννης: Ακυρώνει την επίσκεψη στη Σμύρνη

Την καταδίκη του εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μετά την αδιανόητη πρόκληση των Τούρκων να μην επιτρέψουν στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα να εισέλθει στη γείτονα χώρα, προκειμένου συμμετάσχει στην Ευρωμεσογειακή Συνέλευση (ARLEM).

Έχοντας στο πλευρό του τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ο Δήμαρχος της Αθήνας δήλωσε: «Μου είναι πραγματικά αδιανόητο να φανταστώ, μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω πως μπορεί να απαγορεύεται η ελεύθερη είσοδος σε μία χώρα, ενός αυτοδιοικητικού, ενός περιφερειάρχη. Ενός ανθρώπου, που μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει και πρόεδρος της επιτροπής των περιφερειών της ΕΕ. Θέλω να πιστεύω πως θα δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις, αλλά και οι απαραίτητες συγγνώμες».

Μετά την ακραία πρόκληση των Τούρκων, ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, ενώ κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην ακύρωση της συμμετοχής του στην Ευρωμεσογειακή Συνέλευση και συνολικά την επίσημη επίσκεψη του στη Σμύρνη.

Μάλιστα, ενημέρωσε για το συμβάν τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος δεσμεύτηκε αύριο το πρωί στη δημόσια εκδήλωση εγκαινίων ενός πάρκου αφιερωμένο στο δίκτυο B40, να προβεί από κοινού με τον Δήμαρχο Αθηναίων σε σχετική δήλωση.

Ο Κωστας Μπακογιαννης σημείωσε ότι πριν από περίπου ένα χρόνο Αθήνα και Κωνσταντινούπολη δημιούργησαν από κοινού το δίκτυο Β40, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία. «Θέλαμε, σε πείσμα των καιρών να στείλουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα πως μπορούμε από κάτω προς τα πάνω να χτίσουμε γερές γέφυρες συνεργασίας, αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού, διαλόγου» δήλωσε με έμφαση ο Δήμαρχος Αθηναίων, για να προσθέσει ότι «μην ξεχνάτε πως οι δήμοι είμαστε ο πλησιέστερος δημοκρατικός θεσμός στον πολίτη, πράγμα που σημαίνει πως έχουμε τη δυνατότητα να διερμηνεύσουμε, αν θέλετε, καλύτερα τα συναισθήματα των λαών μας.»

