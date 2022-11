Αθλητικά

Ατρόμητος - Άρης: Όλα “μηδέν” στο Περιστέρι

Ισόπαλο δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Ατρόμητο και Άρη στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Λίγα πράγματα από την ομάδα του Κρις Κόουλμαν που, ωστόσο, κράτησε στα ρηχά τους Θεσσαλονικείς και πήρε σχετικά εύκολα το βαθμό.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό. Ο Χουάν Ιτούρμπε με φάουλ στο 9' κι ο Ντορίν Ροτάριου στο επόμενο λεπτό με ατομική ενέργεια έστειλαν την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο 14', από κόρνερ του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο Φαμπιάνο σκόραρε, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού του Άρη. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν, ωστόσο οι Περιστεριώτες έκλειναν καλά τους διαδρόμους προς την εστία του Ανδρέα Γιαννιώτη. Χρειάστηκε να φτάσουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Ιτούρμπε να αστοχεί με το δεξί από πλεονεκτική θέση.

Εκτός στόχου ήταν και το γύρισμα του Αντρέ Γκρέι, έπειτα από τη σέντρα του Σαλέμ Εμπακατά, στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης, με τον Άρη να παρουσιάζεται πιο δραστήριος έπειτα κι από τις αλλαγές του Άλαν Πάρντιου. Ο Ατρόμητος, όμως, ήταν αυτός που σπατάλησε σπουδαία δίπλα ευκαιρία με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, με τον Χουλιάν Κουέστα να σταματάει και το τακουνάκι του Αντρέας Κουέν αλλά και το πλασέ του Γκαετάν Ρομπάιγ στη συνέχεια. Ο Γιαννιώτης έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Πίτερ Ετέμπο στο 63' ενώ δέκα λεπτά μετά, ο Γκρέι ξεπέρασε την αντίσταση του τερματοφύλακα του Ατρόμητου, αλλά από πλάγια θέση δε γύρισε σωστά την μπάλα.

Ο Βίνταρ Κιάρτανσον αστόχησε από το ύψος του πέναλτι στο 82' ενώ έξι λεπτά μετά, το φάουλ του Χουάν Μουνίθ έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Κουέστα. Ο Άρης έχασε την ευκαιρία να πάρει το "τρίποντο" στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Γιαννιώτης σταμάτησε το σουτ του Μανού Γκαρθία μέσα από την περιοχή.

Ήταν κι η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό και να παραμένουν μακριά από τους στόχους τους.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηισαϊας, Μαυρομμάτης, Γκονζάλες, Κουέν (88' Μουνίθ), Ερλινγκμαρκ (88' Οικονομίδης), Ροτάριου, Κλωναρίδης (74' Κιάρτανσον), Ρομπάιγ.

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο (46' Εμπακατά), Μαζικού, Μπράμπετς (66' Ενκουλού), Φαμπιάνο, Νταμπό (46' Μανού Γκαρθία), Ετέμπο, Ματέο Γκαρσία, Ιτούρμπε (60' Καμάτσο), Μαντσίνι, Γκρέι (72' Πάλμα).

