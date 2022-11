Αθλητικά

Λαύριο - ΑΕΚ: Άνετη νίκη για την Ένωση

Η Ένωση επικράτησε εύκολα επί της ομάδας του Χρήστου Σερέλη, για την 5η αγωνιστική της Basket League.



Τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις, πανηγύρισε η ΑΕΚ στο Λαύριο. Η Ένωση επικράτησε άνετα με 84-67 της ομάδας του Χρήστου Σερέλη, για την 5η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, παραμένοντας με ρεκόρ 4-1 στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πέμπτη ήττα τους.

Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, συντηρώντας μία μικρή διαφορά μέχρι το 30΄ (54-58), όταν και αποφάσισε να αφήσει πίσω να νεκρά διαστήματα - που δεν της στοίχισαν- και να τελειώσει το παιχνίδι.

Βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα της, η Ένωση απάντησε με επιμέρους σκορ 9-26 (!) στο τέταρτο δεκάλεπτο, γράφοντας το 63-84 στο 37΄ και εξασφαλίζοντας μία μη αναστρέψιμη διαφορά.

Ο Κάμερον ΜακΓκριφ οδήγησε την επίθεση των νικητών με 17 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Κένι Γουίλιαμς (15π.), Αλεξάντερ Μάντσεν (15π.). Από το Λαύριο των χαμηλών ποσοστών ευστοχίας (39% εντός πεδιάς, 14/28 βολές) και των 17 λαθών, προσπάθησε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 33-39, 54-58, 67-84

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Φλαγκ 7 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόουλ 18 (6/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/4 βολές), Νικολαΐδης Αλ. 15 (3/4 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Ντέιβις 11 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Γερομιχαλός 8 (3 ασίστ, 4 λάθη, 6 κλεψίματα), Γκρέι 4 (1/6 σουτ, 4 ριμπάουντ), Νικολαΐδης Απ. 1, Ντούραμ 2 (1/6 σουτ), Πιλάβιος 1, Σπρίντζιος, Κουάθ.

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φρέιζιερ 9 (1 τρίποντο, 5 ασίστ, 4 λάθη), Πετρόπουλος 5 (1), ΜακΓκριφ 17 (7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 0/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 15 (3/5 τρίποντα), Μίτσελ 9 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ξανθόπουλος (0/2 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Φιλιππάκος 3, Περσίδης 2, Μάντσεν 15 (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/6 βολές), Παπαδάκης, Στρέλνιεκς 9 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ).

