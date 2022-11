Αθλητικά

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα: “άνετο τρίποντο” για τους Θεσσαλονικείς

Άμεσα αντέδρασε ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα του από την ΑΕΚ στην προηγού΄μενη αγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, νίκησε με 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα και μείωσε προσωρινά στο -11 από τον πρωτοπόρο, Παναθηναϊκό.

Η τέταρτη χρονικά αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Super League, με την οποία ολοκληρώθηκε το «πρώτο μέρος» του προγράμματος, κρίθηκε εν πολλοίς στο δίλεπτο 8΄-10΄ διάστημα στο οποίο οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με 2-0 και με σωστή διαχείριση στο δεύτερο μέρος έφτασαν σχετικά άνετα στην 5η εφετινή τους νίκη.

Η έκτη ήττα για τους Ηπειρώτες δεν τους επέτρεψε να «ανασάνουν» βαθμολογικά (ισοβαθμούν στην 9η θέση με Λαμία και Αστλερα Τρίπολης) και, πλέον ελπίζουν σε «στραβοπατήματα» των Αρκάδων με την ΑΕΚ και Λεβαδειακού στο Αγρίνιο, έτσι ώστε να μην τους ξεπεράσουν στη βαθμολογία (Οι Βοιωτοί με νίκη τους «πιάνουν» στους 9 βαθμούς).

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς κι αφού απείλησαν στο 2΄ και στο 4΄ με τους Ζίφκοβιτς και Ελ Καντουρί, στο 8΄ προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Ίνγκασον μετά το φάουλ του Σοάρες και στο 10΄ ζευγάρωσαν τα τέρματά τους με το πέναλτι του Σβαμπ, το οποίο υποδείχθηκε μετά το κράτημα του Σόρια στον Ολιβέιρα.

Στο 23΄ οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να δώσουν πρόωρο τέλος στο ματς, αλλά το σουτ του Κωνσταντέλια έφυγε ελάχιστα άουτ. Το ίδιο συνέβη και στο 40΄ όταν μετά από υπέροχη ενέργεια και σουτ του Ολιβέιρα, ο Αθανασίου με σπουδαία επέμβαση απεσόβησε τα χειρότερα.

Στο 41΄ νέα μεγάλη ευκαιρία για το «Δικέφαλο», με την κεφαλιά του Ίνγκασοιν να περνά ελάχιστα άουτ. Ο ΠΑΣ στη μοναδική του ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, στο 43΄, έφτασε πολύ κοντά στη μείωση του σκορ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ μετά την άστοχη έξοδο του Κοτάρσκι και τον Παντελάκη να μην μπορεί να σκοράρει από πολύ κοντά.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μεγάλη φάση για τους φιλοξενούμενους, όταν η μπάλα κόντραρε σε γύρισμα του Ροσέρο και λίγο έλλειψε να καταλήξει στα δίχτυα του Κοτάρσκι, που έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ στο 50ό λεπτό. Μετά το 70΄ ο ΠΑΟΚ έριξε το ρυθμό του και προσπάθησε με αντεπιθέσεις να «κλειδώσει» τη νίκη του, αλλά δεν τα κατάφερε. Παράλληλα, όμως, δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλό του, που σε ένα ακόμη ματς απέδειξε τις επιθετικές του αδυναμίες.

Διαιτητής: Περράκης

Κίτρινες: Ελ Καντουρί, Ζίφκοβιτς, Σάστρε - Λιάσος, Σόρια, Μορέιρα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κουλιεράκης (64΄ Νάσμπεργκ), Ρ. Σοάρες, Ντάντας, Σβαμπ, Α. Ζίβκοβιτς, Ελ Καντουρί (70΄ Φ.Σοάρες), Κωνσταντέλιας (79΄ Μπίσεσβαρ), Ολιβέιρα (79΄ Τόμας)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θ. Στάικος): Αθανασίου, Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Εραμούσπε, Μπιλμπάο, Λώλης (81΄ Παμλίδης), Ροσέρο (90΄+1 Τσάβος), Φοφανά (46΄ Μορέιρα), Λιάσος (90΄+1 Τσίρης), Μπαλάν (64΄ Σταματελόπουλος)

