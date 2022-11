Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι: σπείρα λήστευε ηλικιωμένες σε λαϊκές και εκκλησίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσε η σπείρα που ως στόχο είχε ηλικιωμένες γυναίκες.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, συμμορία που προέβαινε συστηματικά σε ληστείες κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Συνελήφθησαν, χθες στους Αγίους Αναργύρους, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών, δύο άτομα, ηλικίας 19 και 47 ετών, για σύσταση συμμορίας που διέπραττε ληστείες κατ΄εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων ληστειών, κατά κύριο λόγο σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών που κινούνταν πεζές σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, μετά από διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, παύοντας την εγκληματική τους δράση.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι κινούνταν με το «επιχειρησιακό» τους αυτοκίνητο και αναζητούσαν τα υποψήφια θύματα τους, εστιάζοντας κατά βάση σε ηλικιωμένες γυναίκες, την ώρα που μετέβαιναν είτε σε λαϊκές αγορές, είτε σε Ιερούς Ναούς. Αφού εντόπιζαν τα θύματα τους και έκριναν ότι οι συνθήκες ήταν κατάλληλες (απουσία μαρτύρων, συνοικιακές οδοί) λήστευαν τα θύματα τους αφαιρώντας τους με χρήση σωματικής βίας τις χρυσές αλυσίδες με σταυρό που φορούσαν στο λαιμό τους.

Η δράση τους, όπως επισημαίνεται, ήταν μεθοδική και διέθεταν διακριτούς ρόλους. Συγκεκριμένα, ο 19χρονος είχε το ρόλο του «επιχειρησιακού» δράστη που θα άρπαζε με βιαιότητα τις αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τα θύματα, ενώ ο 47χρονος είχε επιφορτιστεί με το ρόλο του οδηγού του επίμαχου οχήματος, του επιτηρητή του πεδίου δράσης, ώστε να είναι έτοιμος να επέμβει και να διασφαλίσει τη διαφυγή τους.

Πέραν της οργάνωσης τους για την επίτευξη από κοινού των ανωτέρω ληστειών, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν και με συγγενική σχέση.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις ληστειών.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την διαλεύκανση και άλλων αξιόποινων πράξεων, συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “EVA”: Μήνυμα του 112 και στην Αττική – Συστάσεις για περιορισμό μετακινήσεων

Τουρκία - Τζιτζικώστας: Η απαγόρευση εισόδου μου ήρθη με παρέμβαση της ΕΕ και της Ελλάδας

ΑΠΘ: Διαστημικό πείραμα με... έλλειψη βαρύτητας πάνω από τον Ατλαντικό (βίντεο)