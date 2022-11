Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο - Μητέρα Γαρυφαλλιάς: Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, λίγες ημέρες πριν την δίκη του 30χρονου καθ΄ομολογίαν δράστη για τη δολοφονία της κόρης της.



«Πώς μπορεί κάποιος να αντικρίσει με δύναμη και σθένος έναν άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του; Μαζεύουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι» συγκλονίζει με τα λεγόμενά της στην ΕΡΤ η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, κα Αλεξάνδρα Μάκου. Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη του 30χρονου καθ΄ομολογίαν δράστη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο, από το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Σύρου. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση θα δικαστεί ο 30χρονος καθώς το παραπεμπτικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Νάξου, υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος είχε επίγνωση των πράξεων του.

«Είναι μία πολύ δύσκολη διαδικασία αυτή για μας, για όλη την οικογένεια και για τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Πώς μπορεί κάποιος να αντικρίσει με δύναμη και σθένος έναν άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του; Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε. Δεν ξέρω τι μας περιμένει. Μαζεύουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτό το παιδί απέναντι στη Γαρυφαλλιά μας, να τη δικαιώσουμε, όσο γίνεται βέβαια και εκείνη και εμάς. Γιατί δικαίωση για μας θα ήταν να γυρίσει πίσω στο παιδί μας που δυστυχώς δεν γίνεται» σημειώνει η κα Μάκου.

Όταν ερωτήθηκε εάν θεωρεί το έγκλημα προμελετημένο απάντησε πως «Εάν με ρωτάτε γιατί το έκανε, δεν υπάρχει απάντηση σε ένα γιατί. Δεν αφαιρούμε μια ανθρώπινη ζωή».

Όσο για το εάν ζήτησε συγγνώμη ο δολοφόνος του παιδιού της απάντησε:«Συγγνώμη δεν έχει ζητήσει έως σήμερα ο δράστης αλλά και δεν θεωρώ πως έχει νόημα η συγγνώμη του. Δεν θέλω να μου πει συγνώμη, θέλω να γυρίσει το παιδί μου πίσω που δεν γίνεται. Οπότε η συγνώμη για μένα δεν έχει κανένα νόημα».

Το μόνο που ζητά είναι δικαίωση από την πολιτεία, μια δικαίωση που όπως επισημαίνει θα είναι για όλα τα παιδιά που εν δυνάμει κινδυνεύουν από την έμφυλη βία, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγει να αναφερθεί στον 30χρονο δράστη:

«Όσα γνώριζα γι΄αυτόν ήταν μέσα από την κόρη μου. Μου είχε μιλήσει για εκείνον. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτόν. Θέλω η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, γιατί εμείς όλες οι οικογένειες που έχουμε χάσει τα παιδιά μας, που μας τα πήραν έτσι, περιμένουμε μια δικαίωση από την πολιτεία και από το κράτος. Και αυτή η δικαίωση δεν είναι μόνο για τα δικά μας παιδιά. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτή η δικαίωση είναι για όλα τα παιδιά, γιατί χθες ήταν το δικό μου παιδί και εύχομαι πραγματικά από την πρώτη στιγμή και το ευχόμουν, να είναι το τελευταίο και να είμαι και τελευταία μάνα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν έχει σταματημό».

Οπότε, υπογραμμίζει «αυτή η δικαίωση αφορά όλους μας και ζούμε σε μια κοινωνία που βλέπει ατιμωρησία. Βλέπω ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε πρέπει να το ισορροπήσουμε αυτό, γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός στην κοινωνία μας, που δημιουργεί και βίαιες συμπεριφορές από τον κόσμο».

Ιούλιο του -21 έγινε δολοφονία. Όπως σημειώνει η κα Μάκου «Η δίκη γίνεται ένα χρόνο και μερικούς μήνες μετά, γιατί έπρεπε να επισημανθούν κάποια πράγματα, όπως ότι αυτός δεν έχει κανένα ψυχολογικό πρόβλημα».

«Είχαμε υποβάλει το αίτημα, η δίκη να γίνει σε κάποιο από τα δικαστήρια εδώ στην Αθήνα και όχι στη Σύρο. Δεν έγινε δεκτό οπότε θα πρέπει να μεταφερθούμε όλοι εκεί» σημείωσε.

«Θέλουμε τα ισόβια να είναι ισόβια. Γιατί να έχει το δικαίωμα και να μιλάμε συνεχώς για τα δικαιώματα των δολοφόνων και να μη μιλάμε και για το δικαίωμα το δικό μας να μην αντικρίσουμε πάλι αυτό τον άνθρωπο;» αναρωτήθηκε. «Και θέλετε να μου πείτε ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε ένα έγκλημα με τα χέρια του, επειδή «του χάλασε η φάση» όταν θα βγει έξω πάλι, δεν θα του ξαναχαλάσει η φάση;» υποστήριξε.

«Τα παιδιά μας δεν επιστρέφουν, όμως η δικαίωση πρέπει να είναι δικαίωση και όχι μόνο για τα παιδιά μας, για την ελληνική κοινωνία. Είναι θέμα που αφορά όλη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς» τόνισε.

Πηγή: ertnews.gr

