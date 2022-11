Κόσμος

ΗΠΑ - Φιλαδέλφεια: Πυροβολισμοί έξω από μπαρ (εικόνες)

Αιματηρό περιστατικό με τραυματίες έξω από μπαρ στην Φιλαδέλφεια. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.



Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στη συνοικία Κένσινγκτον της Φιλαδέλφειας το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Επιθεωρητής Αστυνομικού Τμήματος Φιλαδέλφειας είπε ότι τα θύματα πυροβολήθηκαν κοντά στις λεωφόρους Κένσινγκτον και Αλεγκένι, προσθέτοντας ότι πιθανώς υπάρχουν περισσότεροι τραυματίες. Δύο από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο αναπληρωτής αστυνομικός Τζον Στάνφορντ.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 22:45 (τοπική ώρα) έξω από ένα μπαρ στην περιοχή. Οι ένοπλοι δράστες βγήκαν από ένα μαύρο όχημα και άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο προτού επιστρέψουν στο όχημα και τραπούν σε φυγή.

Στην περιοχή βρίσκονταν αστυνομικοί που άκουσαν τους πυροβολισμούς. Η αστυνομία δεν προχώρησε αμέσως σε σύλληψη, ούτε μπόρεσε να προσδιορίσει αμέσως τα κίνητρα.

