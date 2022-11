Οικονομία

Καύσιμα – Ασμάτογλου: Νέες αυξήσεις από Δευτέρα (εικόνες)

Που κυμαίνονται οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Πόσο θα αυξηθούν από την νέα εβδομάδα.



Οι τιμές στα καύσιμα συνεχίζουν να προκαλούν "πονοκέφαλο" στους καταναλωτές, αλλά φαίνεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά στη βενζίνη. Η «μάχη» της αντλίας συνεχίζεται και θα κρατήσει όσο οι διεθνείς τιμές «χορεύουν» σε υψηλά επίπεδα. Αλλάζουν, όμως, οι ισορροπίες στις μεταξύ τους τιμές.

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει ξεπεράσει προ πολλού τα 2 ευρώ και η τάση είναι ανοδική. Αντιθέτως, το πετρέλαιο κίνησης υποχωρεί μέρα με τη μέρα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργο Ασμάτογλου, όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», «έχουμε αυξήσεις στο ντίζελ, αλλά όχι τόσο μεγάλες. αλλά έχουμε πολύ μεγαλύτερες στις βενζίνες και βλέπουμε την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το ντίζελ αυτή την στιγμή».

Σημείωσε ακόμα ότι «η μέση τιμή της βενζίνης θα την δούμε από την Δευτέρα να φτάνει στα 2,090 στα μεγάλα αστικά κέντρα.»

«Ακολουθεί και το πετρέλαιο, είτε κίνησης είτε θέρμανσης, και από την Τρίτη αναμένονται σημαντικές αυξήσεις. Πιθανόν μέσα στην εβδομάδα να έχουμε να έχουμε ίσως και 10 λεπτά αύξηση», τόνισε ακόμα ο κ. Ασμάτογλου.

