Νέα Υόρκη: Δεκάδες τραυματίες από φωτιά που προκάλεσε... πατίνι (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από την φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη.



Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη, πυρκαγιά που οι αρχές πιστεύουν ότι οφειλόταν σε μπαταρία ιόντων λιθίου όπως αυτές με τις οποίες είναι εφοδιασμένες τα ηλεκτρικά πατίνια, δήλωσαν αξιωματούχοι της μητρόπολης σε μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ.

Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στην πυρκαγιά σε πολυκατοικία 37 ορόφων και 292 διαμερισμάτων στην East 52nd Street, στο κέντρο του Μανχάταν, διευκρίνισε στο CNN η επίτροπος του πυροσβεστικού σώματος της Νέας Υόρκης, η Λόρα Κάβανο.

Nearly 40 people were injured in a high-rise apartment fire in Midtown Manhattan, officials said. Videos shared by residents of the building show smoke billowing from the windows. https://t.co/AMvh3PmA5Y pic.twitter.com/9tj4HX9yQG — The New York Times (@nytimes) November 5, 2022

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, ο Νταν Φλιν, τόνισε από τη δική του πλευρά πως επρόκειτο για σχεδόν τη διακοσιοστή πυρκαγιά που προκλήθηκε φέτος εξαιτίας μπαταρίας λιθίου για μικρό κινητήρα ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (ποδηλάτων, σκούτερ, πατινιών, σκέιτμπορντ, κ.ά.).

«Έχουμε έξι θανάτους φέτος εξαιτίας αυτών των μπαταριών», πρόσθεσε μιλώντας στο CNN.

#NewYork



Nearly 40 people were injured in a high-rise apartment fire in Midtown #Manhattan , officials said. Videos shared by residents of the building show smoke billowing from the windows. pic.twitter.com/BpOOD3muT8 — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) November 6, 2022

Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά πιθανόν εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα ο ένοικος του οποίου επισκεύαζε ηλεκτρικά ποδήλατα, σύμφωνα με τον κ. Φλιν.

