Ελλάδα – Λιβύη: Θετικό το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για ενεργειακή διασύνδεση

Τι δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.



Ανοικτό εμφανίζεται το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο ενδεχόμενο να υπάρξει ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης.

Όπως σημείωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι ΗΠΑ γενικά συνεχίζουν να υποστηρίζουν έργα που προωθούν την ενεργειακή διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής με την Ευρώπη.

Το αμερικανικό υπουργείο διευκρινίζει ότι δίνει ιδιαίτερα έμφαση στις συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτιμά ότι βοηθούν στην διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης και ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Επιχείρησης Πετρελαίου της Λιβύης Φαρχάτ Μπενγκντάρα δήλωσε ότι η χώρα εξετάζει την δημιουργία δύο αγωγών φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και την αιγυπτιακή πόλη Νταμιέτα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός αγωγού που θα συνδέει την Ελλάδα με την Λιβύη, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι «είναι μακροχρόνια πεποίθησή μας ότι η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Γενικά, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ενεργειακά έργα που θα διασυνδέσουν φυσικά ζωτικές ενεργειακές αγορές, όπως η Ανατολική Μεσόγειος και η Βόρεια Αφρική, με την Ευρώπη, και ιδιαίτερα τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας που βοηθούν στην προετοιμασία για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και βιωσιμότητα».

