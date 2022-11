Υγεία - Περιβάλλον

Ζωή Ράπτη: Ψυχολόγοι στα σχολεία - Στήριξη σε παιδιά που κάνουν καταγγελία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε η Υφ. Υγείας για το εθνικό σχέδιο δράσης για την παιδική κακοποίηση και τις αλλαγές στην διαχείριση τέτοιων υποθέσεων.

Για το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία που είναι σε δημόσια διαβούλευση μίλησε η Υφυπουργός Υγείας, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 και στην Φαίη Μαυραγάνη.

Όπως σημείωσε η Ζωή Ράπτη, στο εθνικό σχέδιο δράσης για την παιδική κακοποίηση προβλέπεται ο συντονισμός 12 υπουργείων για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού, καθώς μέχρι τώρα υπήρχαν διάσπαρτες αρμοδιότητες και υπηρεσίες.

Η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε πως βασικός στόχος είναι «η πρόληψη και η θωράκιση των οικογενειών, μέσω και παρεμβάσεων στα σχολεία, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ υπάρχει και σχολικός σύμβουλος που θα μπορεί να δέχεται καταγγελίες για κακοποίηση παιδιού», συμπληρώνοντας πως «προσλαμβάνονται άμεσα 3.200 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί».

«Σε κάθε δομή που ασχολείται με παιδιά θα οριστεί ένας υπεύθυνος για την παιδική προστασία», είπε η κ. Ράπτη.

Σε ότι αφορά την διαχείριση και την αντιμετώπιση παιδιών που προβαίνουν ή «πρωταγωνιστούν» σε καταγγελίες για κακοποίηση, η Ζωή Ράπτη είπε «όταν το παιδί πρόκειται να πάει να καταθέσει, θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, όπου παρουσία ψυχολόγου θα μπορεί το παιδί άπαξ – και όχι να καλείται ξανά και ξανά να καταθέτει - να καταθέσει και να δώσει τα στοιχεία, ώστε η Δικαιοσύνη να μπορεί να προχωρήσει την έρευνα»

Η Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ακόμη πως «μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούνται κέντρα στήριξης παιδιών και οικογένειας, μέσω των οποίων μπορούν να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις παιδιών και να προληφθούν περιπτώσεις παιδιών που μπορεί να οδηγηθούν στην παραβατικότητα».

Ο Σπήλιος Κρικέτος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής, ευχαρίστησε την κ. Ράπτη γιατί όπως είπε αμέσως μόλις απευθύνθηκαν σε εκείνη, τους άκουσε με προσοχή και έλυσε ένα χρόνιο αίτημα των αστυνομικών, σχετικά με τέτοιες περιπτώσεις κακοποίησης, λέγοντας πως αν η πρωτοβουλία αυτή για συντονισμό των δράσεων είχε αναληφθεί από χρόνια, πιθανώς δεν θα υπήρχαν πολλές από τις περιπτώσεις κακοποίησης σε βάρος παιδιών, που απασχολούν και την επικαιρότητα.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασης της, με αφορμή όσα είπε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σχετικά με τους αναπνευστικούς ιούς και την έξαρση κρουσμάτων που αναμένεται αυτόν τον χειμώνα, επεσήμανε πως η ίδιο έχει ήδη κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο και σε λίγες ημέρες θα κάνει το εμβόλιο και έναντι του κορονοϊού, καλώντας εμμέσως μικρούς και μεγάλους να εμβολιαστούν για να θωρακίσουν τους οργανισμούς τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατουλίδου: Ο Τζιτζικώστας “χρησιμοποιήθηκε” από την Τουρκία για να δημιουργηθεί “θεμα” (βίντεο)

Η κακοκαιρία “EVA” σαρώνει την χώρα - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική (εικόνες)

Τουρκία - ΜακΚόλουμ: Άγνωστος του επιτέθηκε με μαχαίρι για μία θέση πάρκινγκ (εικόνες)