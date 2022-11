Κοινωνία

Κακοκαιρία “EVA” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: οι ισχυρές καταιγίδες κινούνται προς τα ανατολικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και ποτε θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτιο της ΕΜΥ για την εξέλιξη της κακοκαιριας "EVA".

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε αρχικά στις 3 Νοεμβρίου 2022 και αφορά στην εξέλιξη της κακοκαιρίας "EVA" και το οποίο ανανεώνεται κάθε 12 ώρες, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται κατά τόπους στη χώρα μας σήμερα Κυριακή (06-11-22) και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (07-11-22).

Η κακοκαιρία έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (06-11-22) στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (06-11-22) στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής (06-11-22) στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (06-11-22) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (07-11-22) στο ανατολικό Αιγαίο από την περιοχή Σάμου-Ικαρίας και νοτιότερα μέχρι και τα Δωδεκάνησα.

Για την αξιολόγηση των νέων μετεωρολογικών δεδομένων, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον Υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη, με συμμετοχή του Υφυπουργού, Ευάγγελου Τουρνά, του Γενικού Γραμματέα, Βασίλειου Παπαγεωργίου, της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και μετεωρολόγων. Στο πλαίσιο της σύσκεψης, εξετάστηκε η μέχρι τώρα εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ αποφασίστηκε η αποστολή νέων προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας. Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών εξαιτίας της κακοκαιρίας. Δείτε σε πραγματικό χρόνο την μετακίνηση της κακοκαιρίας "EVA":

Η κακοκαιρία “EVA” σαρώνει την χώρα - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας "EVA" η οποία ξεκίνησε απο το Ιόνιο και επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ηδη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα η κακοκαιρία άρχισε να χτυπά και την Αττική. Η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της με έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς σε όλο τον νομό Αττικής, με αστραπές, βροντές και ισχυρούς ανέμους.

Έντονη βροχοπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου και δη στον Πειριαά και στην Δυτική Αττικη. Σε πολλές περιοχές, όπως στο Μικρολίμανο, οι δρόμοι πλημμύρισαν λόγω του μεγάλου όγκου του νερού.

(πηγή εικόνων: facebook - Forecastweather.Greece)

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει γίνει από την Ελληνική Αστυνομία:

στην διασταύρωση Ακτής Μιαούλη και Μπότσαρη στον Πειραιά,

στην διασταύρωση Ακτής Μουτσοπούλου και Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Καστέλλα και

στην οδό Ωκεανιδών, από το ύψος της οδού Αβέρωφ, στην Ελευσίνα.

Ραφήνα: κλαδί δέντρου προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα

Στη διασταύρωση της Ραφήνας, ένα μεγάλο κλαδί από τον ευκάλυπτο που βρίσκεται στο πάρκινγκ του Σαραγούδα, έσπασε και έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα που βρίσκονται παρκαρισμένα από κάτω

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν πέρναγε κανείς και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα

Το μεγάλο κλαδί έχει καλύψει σχεδόν το ένα από τα δύο οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 κλήσεις στο επιχειρησιακό της κέντρο, οι οποίες αφορούσαν κοπές δέντρων, που έπεσαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ στο Χαϊδάρι ένα κεραυνός έπεσε σε φοίνικα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, που προκάλεσε ζημίες σε μια τέντα και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ήδη, από το πέρασμα της κακοκαιρίας έχουν χτυπηθεί Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο πριν απο τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου στους κατοίκους της Αττικής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από αργά σήμερα το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής, ενώ λίγο πριν τις 10 το βράδυ αντίστοιχο μήνυμα έλαβε και η Θεσσαλονίκη.

Σε έκτακτη ενημέρωση το απόγευμα του Σαββάτου ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Ιωάννης Πετρούτσος, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «EVA, απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να πλήξει η κακοκαιρία, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Επίσης, λόγω της κακοκαιρίας κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα, που επρόκειτο να λειτουργήσουν την Κυριακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αδελφοκτονία στην Μάνδρα - Βέρρας: Ο 14χρονος σκότωσε τον 17χρονο, πάνω σε παιχνίδι

Βασιλακόπουλος για τριδημία: Πιθανή η διαδοχική νόσηση - Λίγοι θα έχουν δύο ιώσεις ταυτόχρονα

Ζωή Ράπτη: Ψυχολόγοι στα σχολεία - Στήριξη σε παιδιά που κάνουν καταγγελία