Life

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον πρόωρο θάνατο του Άαρον Κάρτερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του σπιτιού του.



Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 34 ετών άφησε ο Άαρον Κάρτερ. O διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός, αδερφός του Νικ Κάρτερ, του δημοφιλούς συγκροτήματος Backstreet Boys, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνια το Σάββατο και συγκεκριμένα στην μπανιέρα.

Όπως έγραψε το TMZ, οι αρχές έλαβαν μια κλήση στις 11 το πρωί του Σαββάτου (05/11) για πνιγμό ενός άνδρα στην μπανιέρα.

Ντετέκτιβ από το τμήμα ανθρωποκτονιών μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκληματική ενέργεια, ενώ δήλωσαν πως πρόκειται για τυπική διαδικασία. Η επίσημη αιτία θανάτου είναι άγνωστη και πιθανότατα δεν θα αποκαλυφθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η νεκροψία και η έκθεση του ιατροδικαστή.

Ο Άαρον Κάρτερ ξεκίνησε την καριέρα του ως hip hop και pop τραγουδιστής στα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Στον απόηχο της λάμψης του μεγάλου του αδερφού, Νικ, απέκτησε και εκείνος φανατικό κοινό ειδικά στις εφηβικές και προεφηβικές ηλικίες.

Aaron Carter is dead at 34. https://t.co/zoVClM2Bvn — TMZ (@TMZ) November 5, 2022

Πάλεψε με ζητήματα εθισμού για χρόνια, ενώ μερικές φορές τα μοιράζονταν δημόσια.

Σε μια εμφάνιση του 2019 στην τηλεοπτική εκπομπή «The Doctors», ο Άαρον Κάρτερ κρατούσε μια τσάντα γεμάτη συνταγογραφούμενα φάρμακα που είπε ότι πήρε, αφού διαγνώστηκε με διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας, σχιζοφρένεια, μανιοκατάθλιψη και άγχος.

Ο Άαρον Κάρτερ πήγε σε κέντρα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά πολλές φορές, με πιο πρόσφατη νωρίτερα φέτος, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την επιμέλεια του γιου του, Πρινς, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “EVA” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: οι ισχυρές καταιγίδες κινούνται προς τα ανατολικά

Αδελφοκτονία στην Μάνδρα - Βέρρας: Ο 14χρονος σκότωσε τον 17χρονο, πάνω σε παιχνίδι

Βασιλακόπουλος για τριδημία: Πιθανή η διαδοχική νόσηση - Λίγοι θα έχουν δύο ιώσεις ταυτόχρονα