Αθλητικά

Ατρόμητος - Άρης: Επεισόδια στο Περιστέρι και έρευνα για αστυνομικούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για άνδρες των ΥΜΕΤ που καταγράφηκαν σε βίντεο να χτυπούν οπαδούς,

Τα επεισόδια που έγιναν στην διάρκεια του αγώνα Ατρόμητος – Άρης, μέσα στο γήπεδο του Περιστερίου, είχαν και συνέχεια εκτός γηπέδου.

Η στιγμή της επίθεσης με πιστόλι φωτοβολίδων ευθείας βολής στο ημίχρονο του αγώνα #atraris υπό το βλέμμα και την ανοχή της ελληνικής αστυνομίας.

Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά χωρίς συλλήψεις υπαιτίων & οι φίλοι του @ARIS__FC δέχθηκαν αναίτια επίθεση από την ελληνική αστυνομία pic.twitter.com/7nau3u5rOs — TheKoulWay (@TheKoulWay) November 6, 2022

Σύμφωνα με καταγγελίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, αστυνομικοί φέρονται να περιόρισαν και επιτέθηκαν σε μερίδα οπαδών των «κιτρίνων», σε στενά πέριξ του γηπέδου του Ατρόμητου.

Οπαδοί και στελέχη της ομάδας από την Θεσσαλονίκη εμφανίζονται αγανακτισμένοι και κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση.

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί από το βράδυ του Σαββάτου στα social media, έχουν καταγραφεί εικόνες με αστυνομικούς να χτυπούν οπαδούς και ανθρώπους από τα μπαλκόνια των σπιτιών της περιοχής, να φωνάζουν στους αστυνομικούς να σταματήσουν να επιτίθενται στους οπαδούς.







ΕΛΑΣ: Αστυνομικός μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας «διατάχθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης για περιστατικό, το οποίο αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες του διαδικτύου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων τάξης σε χθεσινό (Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022) ποδοσφαιρικό αγώνα στο Περιστέρι Αττικής».

Συμπληρώνεται μάλιστα πως «εμπλεκόμενος αστυνομικός μετακινήθηκε από την Υπηρεσία του».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Τανζανία: Αεροπλάνο συνετρίβη σε λίμνη (εικόνες)

Κακοκαιρία “EVA” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: οι ισχυρές καταιγίδες κινούνται προς τα ανατολικά