Τροχαίο: εκτροχιασμός Τραμ μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο (εικόνες)

Ιδαίτερα σφοδρή ήταν η σύγκρουση του ΙΧ αυτοκινήτου με τον συρμό του Τραμ, το οποίο εκτροχιάστηκε. Σε ορισμένα τμήματα εκτελούνται πλέον τα δρομολόγια του Τραμ.

Στον εκτροχιασμό μέρους του συρμού του Τραμ, κατέληξε η σύγκρουση του με ΙΧ αυτοκινητο, το μεσημέρι της Κυριακής, στην στάση του Καλαμακίου, στον Άλιμο.

Το αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα στο Τραμ, γύρω στις 13:00 της Κυριακής, με αποτέλεσμα το τρένο να εκτροχιαστεί μερικώς από τις ράγες του.

Μάλιστα σήμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του τραμ τραυματίστηκε όμως εξαιρετικά ελαφριά.

(πηγή εικόνων: zougla.gr)

Λόγω του εκτροχιαμσού του συρμού του Τραμ. η κυκλοφορία των υπόλοιπων συρμών γίνεται τμηματικά και στα τμήματα:

ΣΥΝΤΑΓΜΑ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ-ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

ΖΕΦΥΡΟΣ-ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ