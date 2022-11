Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές που θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας, από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου.

Συνολικά 82,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 105.000 περίπου δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 7-11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

- 28 εκατ. ευρώ σε 810 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- 12,5 εκατ. ευρώ σε 36.309 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 20 εκατ. ευρώ σε 49.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 20 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ατρόμητος - Άρης: Επεισόδια στο Περιστέρι και έρευνα για αστυνομικούς (βίντεο)

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Υποκλοπές – Ντογιάκος: Παρέμβαση μετά από δημοσίευμα για παρακολουθήσεις