Κακοκαιρία “EVA”: Ο Πειραιάς έγινε… Βενετία (εικόνες)

Πολλοί παραθαλάσσιοι δρόμοι του μεγάλου λιμανιού της χώρας, μεταμορφώθηκαν σε ποτάμια, μέσα σε λίγα λεπτά.

Η κακοκαιρία EVA πέρασε με σφοδρότητα κι από τον Πειραιά, μετατρέποντας πολλούς από τους κεντρικούς δρόμους του σε ποτάμια.

Ένα μπουρίνι περίπου 15 λεπτών, στάθηκε ικανό να πλημμυρίσει τους δρόμους σε Πασαλιμάνι, Μικρολίμανο, αλλά και γύρω από το λιμάνι.

Ειδικά στο Πασαλιμάνι, η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τόσο μεγάλη που μέσα σε λίγα λεπτά, τα ορμητικά νερά παρέσυραν του κάδους ανακύκλωσης.

