Ολυμπιακός: μεγάλη νίκη κόντρα στον Ιωνικό

Οι ερυθρόλευκοι έκαναν το 5 στα 5 στη Basketleague, κόντρα στον Ιωνικό.

Στο 5-0 διεύρυνε το αήττητο σερί του στην Α1 Ανδρών/Basket League, o Ολυμπιακός, μετά το άνετο πέρασμα του από τη Νίκαια.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 107-81 του Ιωνικού, για την 5η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τέταρτη ήττα τους.

Η διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας στο δεύτερο ημίχρονο και το αμυντικό ξέσπασμα του στην τρίτη περίοδο, απλοποίησε την κατάσταση για τον Ολυμπιακό, που στα 22 πρώτα λεπτά έδωσε... δικαιώματα στον Ιωνικό (48-50).

Με τον Βεζένκοφ να βγαίνει μπροστά και να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75, σημειώνοντας διαδοχικά τρίποντα, οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο 27΄ στο +15 (56-71) και δεν κοίταξαν πίσω...

Πρωταγωνιστικής των Πειραιωτών ο Σάσα Βεζένκοβ με 24 πόντους (6/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/6 βολές).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Θεονάς, Λόρτος, Χατζημπαλίδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-30, 43-50, 61-81, 81-107