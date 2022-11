Αθλητικά

Παναιτωλικός - Ιωνικός: “λευκή ισοπαλία” στο Αγρίνιο

Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση στο Αγρίνιο μεταξύ Παναιτωλικού και Λεβαδειακού.

Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Λεβαδειακό στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι έφτασαν έτσι τους 13 βαθμούς και καταλαμβάνουν την 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα της Λιβαδειάς έχει 7 βαθμούς και μοιράζεται την τελευταία θέση μαζί με ΟΦΗ και Ιωνικό.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε καθόλου ρυθμό καθώς και οι δύο ομάδες έδειχναν δυσκολία στην ανάπτυξη. Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε καλύτερα και είχε την υπεροχή στο πρώτο εικοσάλεπτο χωρίς ωστόσο να μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες στην εστία των γηπεδούχων. Στη συνέχεια ο Παναιτωλικός ανέβασε την απόδοση του και έχασε σπουδαία ευκαιρία στο 23΄ όταν ο Χάμοντ με προβολή σταμάτησε το σουτ του Κολοβού από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.



Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι έχασαν καλή ευκαιρία στο 54΄ όταν ο Καρέλης έκανε σέντρα στον Μπακάκη, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Η καλύτερη στιγμή του αγώνα για τον Παναιτωλικό έγινε στο 72΄ όταν ο Καρέλης βγήκε τετ-α-τετ με τον Μάρκοβιτς αλλά ο τερματοφύλακας των Βοιωτών κατάφερε να τον σταματήσει με εξαιρετικη επέμβαση.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Κίτρινες : Σενγκέλια, Ξενιτίδης - Νίκας, Μάρκοβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μπακάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Μλάντεν (64΄ Ντουάρτε, 76΄ Φλόρες), Μάρτενσον, Σενγκέλια, Κολοβός (76΄ Ξενιτίδης), Νταγκό (67΄ Μόρσεϊ), Καρέλης

Λεβαδειακός (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Τσάπρας, Βινίσιους, Λιάγκας, Νίκας, Μπάχανακ, Βρακάς, Χάμοντ, Σκβάρκα (+90΄ Τσιριγώτης), Λούα Λούα (80΄ Γιαννιώτας), Πετρέ (+90΄ Τζημόπουλος)

