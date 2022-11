Παράξενα

Λαμία: τους έκλεψαν εργαλεία ενώ στόλιζαν τα δέντρα για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη όταν οι υπάλληλοι του Δήμου, στόλιζαν γιορτινά τα δέντρα.

Ένα απίστευτο περιστατικό κλοπής, έλαβε χώρα στη Λαμία.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαμιέων, είδαν τα εργαλεία τους να... "κάνουν φτερά" την ώρα που στόλιζαν τα δέντρα της οδού Καποδιστρίου στο κέντρο της πόλης.

Άγνωστοι δράστες, τη στιγμή που οι υπάλληλοι του Δήμου βρισκόντουσαν με την πλάτη στα πράγματά τους, καθώς ο ένας ήταν πάνω στη σκάλα και ο άλλος την κρατούσε, τους έκλεψαν τα εργαλεία καθώς και ένα μπουφάν που είχαν αφήσει πάνω σε αυτά!

Έκπληκτοι οι ηλεκτρολόγοι είδαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τα πράγματα τους να κάνουν φτερά και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι τους είχε συμβεί!

Πηγή: lamiareport.gr

