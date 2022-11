Κοινωνία

Κακοκαιρία “EVA” Πυροσβεστική: δεκάδες κλήσεις για παροχές βοηθείας

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω της κακοκαιρίας "Eva".

(εικόνα αρχείου)

Συνολικά 108 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες το πρωί, Σάββατο 5 Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα το απόγευμα, λόγω της εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων, από την κακοκαιρία "Eva".

Συγκεκριμένα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε κλήσεις από τις εξής περιοχές:

Στην Περιφέρεια Αττικής, 59 κλήσεις, εκ των οποίων 18 για αντλήσεις υδάτων, 31 για κοπές δέντρων, 7 για αφαιρέσεις αντικειμένων και 3 για απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 8 κλήσεις, εκ των οποίων 3 για αντλήσεις υδάτων και 5 για κοπές δέντρων. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1 κλήση για κοπή δέντρου. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 10 κλήσεις, εκ των οποίων 2 για αντλήσεις υδάτων και 8 για κοπές δέντρων. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 4 κλήσεις, εκ των οποίων 3 για κοπές δέντρων και 1 για αφαίρεση αντικειμένου. Στην Περιφέρεια Ηπείρου 12 κλήσεις, εκ των οποίων 1 για άντληση υδάτων, 10 για κοπές δέντρων και 1 για αφαίρεση αντικειμένου. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 11 κλήσεις, εκ των οποίων 3 για αντλήσεις υδάτων και 8 για κοπές δέντρων. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 2 κλήσεις για κοπές δέντρων. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 1 κλήση για κοπή δέντρου.

Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες και ειδικά σε όσους οδηγούν, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας δεδομένου ότι και αύριο, αναμένεται να συνεχιστούν τα φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων

Έχετε πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα λόγο.», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΠΣ».

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://bit.ly/3hjlZU8

Οδηγίες αυτοπροστασίας για:

Καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: https://bit.ly/3CshmQ8

Κεραυνούς: https://bit.ly/3dQi5jN

Πλημμυρικά φαινόμενα: https://bit.ly/3QM3yUE

Σημειώνεται ότι σήμερα εκδόθηκε νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ως συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε αρχικά στις 3 Νοεμβρίου 2022 και αφορά στην εξέλιξη της κακοκαιρίας "EVA" και το οποίο ανανεώνεται κάθε 12 ώρες, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται κατά τόπους στη χώρα μας σήμερα Κυριακή (06-11-22) και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (07-11-22). Η κακοκαιρία έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr

