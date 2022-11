Κόσμος

ΗΠΑ: το Κίεβο να δείξει προθυμία σε συνομιλίες με τη Μόσχα

Τι αναφέρει σχετικά δημοσίευμα της Washington Post. Κίνηση για να διατηρήσει το Κίεβο τη στήριξη και άλλων χωρών.

Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν κατ΄ιδίαν την Ουκρανία να σηματοδοτήσει ότι είναι ανοιχτή για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, ανέφερε σημερινό δημοσίευμα της Washington Post, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να λέει ότι η Μόσχα κλιμακώνει τον πόλεμο και δεν επιθυμεί στα σοβαρά να εμπλακεί σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμες πηγές σύμφωνα με τις οποίες η προτροπή των αμερικανών αξιωματούχων δεν έχει στόχο να οδηγήσει την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά είναι μια σκόπιμη προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το Κίεβο θα διατηρήσει την υποστήριξη άλλων χωρών.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι η άρνηση του ουκρανού προέδρου Βλαντιμίρ Ζελένσκι να συνομιλήσει με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προκαλέσει ανησυχία σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, όπου οι επιπτώσεις του πολέμου ως προς το κόστος των τροφίμων και των καυσίμων είναι περισσότερο αισθητές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα στις 4 Οκτωβρίου που χαρακτηρίζει επισήμως "αδύνατη" την προοπτική κάθε είδους συνομιλίας με τον Πούτιν, αλλά αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συνομιλίες με τη Ρωσία.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο ως προς την αξιοπιστία της πληροφορίας.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε: «Το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε: Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγμάτευση, θα πρέπει να σταματήσει τις βόμβες και τους πυραύλους της και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ουκρανία.

"Το Κρεμλίνο συνεχίζει να κλιμακώνει αυτόν τον πόλεμο. Το Κρεμλίνο έχει αποδείξει την απροθυμία του να εμπλακεί σοβαρά σε διαπραγματεύσεις πριν ακόμη εισβάλλει στην Ουκρανία."

Ο εκπρόσωπος επισήμανε ακόμη τις δηλώσεις του Ζελένσκι την Παρασκευή, στις οποίες είπε: «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη, για μια δίκαιη ειρήνη, τη συνταγή για την οποία έχουμε εκφράσει πολλές φορές».

