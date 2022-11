Κόσμος

Τανζανία: Δεκάδες νεκροί από την πτώση αεροσκάφους σε λίμνη

Το αεροσκάφος επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το αεροδρόμιο

Στους 19 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα ενός επιβατικού αεροπλάνου με 43 επιβαίνοντες στη λίμνη Βικτόρια της Τανζανίας εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης Μπουκόμπα, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της χώρας.

"Θρηνώ μαζί με όλους τους Τανζανούς για τους 19 αυτούς ανθρώπους...που έχασαν τη ζωή τους", είπε στους δημοσιογράφους στην Μπουκόμπα ο πρωθυπουργός Κασίμ Ματζαλίουα.

«Έγινε ατύχημα σε αεροπλάνο της (αεροπορικής εταιρείας) Precision Air που (...) συνετρίβη στο νερό σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το αεροδρόμιο», δήλωσε ο διοικητής της περιφερειακής αστυνομίας Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Μπουκόμπα.

Το αεροσκάφος ανήκε στην Precision Air, την μεγαλύτερη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία της Τανζανίας.

