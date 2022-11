Πολιτισμός

Κλιματική αλλαγή: Ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους σε πίνακες του Γκόγια (βίντεο)

Ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν σήμερα τα χέρια τους στις κορνίζες δύο παγκοσμίου φήμης έργων του Ισπανού ζωγράφου Φρανσίσκο ντε Γκόγια στο μουσείο Prado της Μαδρίτης, η τελευταία σε μια σειρά από διαμαρτυρίες με στόχο έργα τέχνης στην Ευρώπη.

Ένας άντρας και μια γυναίκα κόλλησαν το χέρι τους στο έργο "Η Ντυμένη Μάχα" του Γκόγια και στο έργο "Η Γυμνή Μάχα" του ιδίου και έγραψαν με μαρκαδόρο στον τοίχο μεταξύ των δύο πινάκων "+1,5 C" , όπως φαίνεται από βίντεο.

Η οργάνωση Futuro Vegetal ανακοίνωσε ότι δύο μέλη της ήταν αυτά που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση.

«Την περασμένη εβδομάδα τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν ότι είναι αδύνατο να παραμείνουμε κάτω από το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου (που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα το 2016). Χρειαζόμαστε αλλαγή τώρα», έγραψε η οργάνωση στο Twitter.

