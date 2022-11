Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: μοιράστηκαν από έναν βαθμό

Ισόπαλο κρίθηκε το ματς στην Τρίπολη, μεταξύ Αστέρα και ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύθηκε την ισοπαλία στο ντέρμπι «αιωνίων» για να μειώσει τη διαφορά της από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης», στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Super League. Ο Αμραμπτ με πέναλτι στο 52΄ έδωσε προβάδισμα στην Ενωση, για να ισοφαρίσει έξι λεπτά αργότερα ο Ρεγκίς. Πρώτη ισοπαλία στο πρωτάθλημα για τον «Δικέφαλο», που ήταν ανώτερος αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες και παραμένει στο -6 από την κορυφή. Τις επτά ισοπαλίες έφτασαν οι Αρκάδες, που έχουν μόλις μία νίκη και παραμένουν χαμηλά στην κατάταξη.

Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα μπήκαν -όπως το συνηθίζουν- δυνατά στο παιχνίδι, πήραν τον έλεγχο, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν με αξιώσεις κοντά στο γκολ, με εξαίρεση μία προσπάθεια του Ρότα στο 11΄, ο οποίος από πλάγια θέση δεν έπιασε καλά το σουτ. Ο σοβαρός τραυματισμός και η αναγκαστική αλλαγή του Ελίασον (διακομίστηκε στο νοσοκομείο) ανέκοψαν τη φόρα του «Δικεφάλου», που διατήρησε μεν την υπεροχή, χωρίς όμως να απειλεί ουσιαστικά. Στο 38΄ η ΑΕΚ κέρδισε φάουλ σε καλή θέση, με τους παίκτες της να ζητούν κίτρινη κάρτα στον Μπαράλες (θα ήταν η δεύτερη), αλλά η εκτέλεση του Λιβάι Γκαρσία ήταν άστοχη.

Η σημαντικότερη ευκαιρία της Ενωσης ήρθε στις καθυστερήσεις του α΄ ημιχρόνου, όταν ο Λιβάι Γκαρσία βγήκε τετ-α-τετ με τον Παπαδόπουλο, ο τερματοφύλακας του Αστέρα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκατσίνοβιτς έστειλε τη μπάλα πάνω από την εστία.

Ο,τι δεν πέτυχαν οι «κιτρινόμαυροι» στο πρώτο μέρος, το κατάφεραν από το... πουθενά λίγο μετά την επανεκκίνηση του αγώνα. Ο Σίτο έχασε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και στη συνέχεια ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς, με τον Αμραμπατ να αξιοποιεί το πέναλτι στο 52΄ και να ανοίγει το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ θα μπορούσε να «τελειώσει» το παιχνίδι, καθώς ο Αραούχο έβγαλε μόνο τον Μοχαμαντί, το πλασέ του οποίου όμως πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Αστέρας έφερε γρήγορα το ματς στα ίσια, όταν στο 58΄, μετά από κεφαλιά πάσα του Καρμόνα, ο Ρεγκίς έπιασε ένα βολέ μέσα από την περιοχή, η μπάλα βρήκε λίγο στον Τζαβέλλα και κατέληξε στα δίχτυα του Αθανασιάδη.

Η Ενωση έψαξε να ξαναπάρει αμέσως το προβάδισμα, αλλά ο Παπαδόπουλος σταμάτησε το σουτ του Αμραμπατ στο 63΄ (μετά από εξαιρετική ενέργεια του Γκαρσία και ωραία προσποίηση του Μαροκινού), ενώ στο 74΄ ο Ρότα δεν κατάφερε να βρει στόχο μέσα από την περιοχή. Στο τελευταίο 20λεπτο (μαζί με τις καθυστερήσεις) η Ενωση δεν είχε καθαρό μυαλό για να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων και περιορίστηκε στην ισοπαλία, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει σε τέσσερις βαθμούς τη διαφορά της από τον Παναθηναϊκό.

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Μπαράλες, Ριέρα, Σίτο, Ιγκλέσιας, Μουνάφο - Σιμάνσκι, Αραούχο

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Τζουκάνοβιτς, Καστάνιο, Καρμόνα, Τασουλής, Ιγκλέσιας, Μουνάφο, Ρεγκίς (90+ Ντομίγκεθ), Σίτο (75΄ Λεό Τιλίκα), Ριέρα (84΄ Μπενίτο), Μπαράλες (84΄ Αλβαρες)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μοχαμαντί (80΄ Μάνταλος), Ρότα, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Σιμάνσκι (80΄ Τσούμπερ), Γκατσίνοβιτς, Πινέδα (46΄ Γιόνσον), Γκαρσία, Αραούχο, Ελίασον (20΄ Αμραμπατ)

