Κόσμος

Ιταλία - μεταναστευτικό: “μπρα ντε φερ” της κυβέρνησης με τις ΜΚΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το Humanity 1, και το πλοίο Geo Barents με 572 μετανάστες και πρόσφυγες εισήλθε στο λιμάνι της Κατάνης.

(εικόνα αρχείου)

Σήμερα το απόγευμα το πλοίο Geo Barents, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, εισήλθε στο λιμάνι της Κατάνης στην Σικελία. Μεταφέρει 572 μετανάστες και πρόσφυγες που διασώθηκαν στην κεντρική Μεσόγειο.

Ο επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Ματίας Τζιλ, δήλωσε ότι «μετά από παραμονή στην θάλασσα και την φυλάκιση σε απάνθρωπα κέντρα κράτησης της Λιβύης, όλοι οι διασωθέντες που βρίσκονται στο Geo Barents δικαιούνται να κατέβουν στην ξηρά». Στο μεταξύ, στα ανοικτά του λιμανιού της Κατάνης βρίσκονται άλλα δυο πλοία, το Rise Above και το Ocean Viking, τα οποία πραγματοποίησαν επίσης επιχειρήσεις διάσωσης ναυαγών.

Η γραμμή της κυβέρνησης Μελόνι, όμως, είναι ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η αποβίβαση σε όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται στα πλοία των ΜΚΟ αλλά μόνον σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, στα ανήλικα και στις γυναίκες. Η νέα αυτή τακτική εφαρμόσθηκε και με τους επιβαίνοντες στο πλοίο Ηumanity 1, το οποίο έφτασε στο λιμάνι της Κατάνης, την περασμένη νύχτα. Τελικά επετράπη η αποβίβαση σε 145 ανθρώπους ενώ σε 34 άνδρες απαγορεύθηκε να εγκαταλείψουν το πλοίο.

Οι ιταλικές αρχές, σύμφωνα με τον Τύπο, ετοιμάζονται να ζητήσουν από το Humanity 1 να εξέλθει από το λιμάνι. Όμως ο κυβερνήτης του δήλωσε ήδη ότι δεν πρόκειται να το πράξει, διότι το σημείο αναφοράς του είναι το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Υποκλοπές – Ντογιάκος: Παρέμβαση μετά από δημοσίευμα για παρακολουθήσεις

Τζιτζικώστας: Αστειότητες των Τούρκων τα περί συνωνυμίας