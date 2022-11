Κόσμος

Ουκρανία - Χερσώνα: Χωρίς νερό και ρεύμα, εν μέσω κόντρας Μόσχας και Κιέβου

Χωρίς λειτουργικό δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης είναι η Χερσώνα, μετά τα πλήγματα για τα οποία Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται.

Η πόλη της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, που παραμένει υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού παρά την προώθηση των ουκρανικών δυνάμεων, ήταν την Κυριακή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς νερό και το φράγμα Κακόβκα, στην ίδια περιοχή, υπέστη σοβαρές ζημιές μετά τα δύο πλήγματα που δέχθηκε για τα οποία Ρώσοι και Ουκρανοί ρίχνουν την ευθύνη οι μεν στους δε.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Χερσώνας, η οποία τοποθετήθηκε από τη Μόσχα, διαβεβαίωσε μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση Rossiya-24 ότι "οι ηλεκτρολόγοι έχουν ήδη φύγει για να πραγματοποιήσουν εργασίες επισκευής και η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα".

"Μετά την τρομοκρατική επίθεση, που οργανώθηκε από την ουκρανική πλευρά, τρεις τσιμεντένιοι πυλώνες με γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης υπέστησαν ζημιές στον άξονα Μπερισλάβ - Κακόβκα", είχε δηλώσει νωρίτερα στο Telegram η κατοχική διοίκηση. "Επί του παρόντος δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό στην πόλη (της Χερσώνας) και σε ορισμένες συνοικίες της περιφέρειας" που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας, ο Γιαροσλάβ Γιανούσεβιτς, δήλωσε ότι "ο ρωσικός στρατός ανατίναξε γραμμές υψηλής τάσης" σε μήκος 1,5 χλμ στην Μπερισλάβ. "Οι δυνάμεις κατοχής κατέστρεψαν επίσης γραμμές υψηλής τάσης που οδηγούν στην πόλη της Χερσώνας", προκαλώντας "προβλήματα τροφοδοσίας" για την πόλη και άλλους δήμους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Είναι η πρώτη μεγάλη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που γίνεται γνωστή στη Χερσώνα, η οποία βρίσκεται στα χέρια του ρωσικού στρατού από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της περιφέρειας της Χερσώνας, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, "περισσότερες από 10 τοποθεσίες της περιφέρειας είναι (προς το παρόν) χωρίς ρεύμα".

Η Χερσώνα, μεγάλη ουκρανική πόλη που τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού από τον Φεβρουάριο, έχει μεταμορφωθεί σε "φρούριο" από τις ρωσικές δυνάμεις, απέναντι στα ουκρανικά στρατεύματα που πλησιάζουν εδώ και εβδομάδες. Από την έναρξη της σύγκρουσης, οι Ουκρανοί στρατιώτες πολύ σπάνια έπληξαν τις μη στρατιωτικές ενεργειακές υποδομές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι στα προσαρτημένα εδάφη, στοχεύοντας μάλλον τις γραμμές ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού. Η Ρωσία, από την πλευρά της, έχει καταστρέψει σχεδόν το 40% των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και νερού σε πολλά μέρη, ανάμεσά τους η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ζελένσκι: Η Ρωσία υφίσταται βαριές απώλειες στα ανατολικά

Η Ρωσία υφίσταται βαριές απώλειες στις συνεχιζόμενες "σφοδρές" επιθέσεις στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ στην Ουκρανία και προετοιμάζει νέες επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Συνεχίζονται οι πολύ σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Ο εχθρός υφίσταται σοβαρές απώλειες εκεί", δήλωσε ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ρωσία "συγκεντρώνει δυνάμεις και μέσα για μια πιθανή επανάληψη των μαζικών επιθέσεων στις υποδομές μας, κυρίως στις ενεργειακές πρώτα απ' όλα".

