WTA Finals - Σάκκαρη: αποκλεισμός στα ημιτελικά

Άδοξο τέλος, λίγο πριν από τον τελικό, μετά από μια εντυπωσιακή πορεία της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.

Άδοξο ήταν το τέλος των προσπαθειών της Μαρίας Σάκκαρη στα WTA Finals στο Τέξας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έπεσε» με 3-6, 2-6 από την Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία, στα ημιτελικά και αποκλείστηκε από τη διεκδίκηση του τίτλου.

Το επιθετικό παιχνίδι της Γαλλίδας στο πρώτο σετ δημιούργησε προβλήματα στο σερβίς της Σάκκαρη, με την Γκαρσιά να σημειώνει το μπρέικ και να προηγείται με 3-1.

Η 27χρονη προσπάθησε να απαντήσει, μειώνοντας σε 3-2, αλλά η αντίπαλος της με νέο μπρέικ προηγήθηκε με 5-2 και πήρε με άνεση το πρώτο σετ (6-3).

Με την Γκαρσία να κυριαρχεί πλέον στον αγωνιστικό, η Γαλλίδα βρέθηκε γρήγορα στο 4-0.

Η Σάκκαρη έσπασε το σερί της, αλλά με την αντίπαλο της να μην... αγχώνεται, η ανατροπή δεν ήρθε ποτέ...?

