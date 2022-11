Πολιτική

ΗΠΑ: Η Σελέστ Γουόλαντερ στην Τουρκία για “παζάρια”

Επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποιεί Σελέστ Γουόλαντερ, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Για αμυντικές διαβουλεύσεις στην Τουρκία μεταβαίνει η υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδια για Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας, Δρ. Σελέστ Γουόλαντερ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πενταγώνου, η Αμερικανίδα υφυπουργός «αναχώρησε την 5η Νοεμβρίου για την Τουρκία και την Πολωνία προκειμένου να πραγματοποιήσει υψηλού επιπέδου αμυντικές διαβουλεύσεις με αυτούς τους βασικούς νατοϊκούς συμμάχους».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Τουρκία, η Δρ. Γουόλαντερ θα συμμετάσχει στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Άμυνας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας για να συζητήσει θέματα περιφερειακής ασφάλειας και διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της στην Πολωνία, θα συμμετάσχει στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Άμυνας με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας για να συζητήσουν την υποστήριξη στην Ουκρανία, θέματα αμυντικών προμηθειών και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η κ. Γουόλαντερ θα επισκεφθεί επίσης αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία.

