Facebook - Instagram: χιλιάδες απολύσεις από τον Όμιλο META

Για βαρύ πλήγμα από την οικονομική κρίση κάνουν λόγο οι ιθύνοντες των τεχνολογικών εταιρειών.

Ο όμιλος Meta (Facebook, Instagram) αναμένεται να ανακοινώσει τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων του από την τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, καθώς αρκετές εταιρείες του τεχνολογικού τομέα διώχνουν μέρος του προσωπικού τους εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Ενδέχεται να πρόκειται για το σχέδιο απολύσεων με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κλάδο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, αφού η πανδημία οδήγησε σε αύξηση των εσόδων, αλλά και του προσωπικού, των επιχειρήσεων του τομέα.

Ο όμιλος Meta απασχολούσε 87.000 εργαζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα την 30ή Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίασης των απογοητευτικών αποτελεσμάτων χρήσης τριμήνου, ο επικεφαλής του ομίλου Μαρκ Ζούκερμπεργκ είπε πως το προσωπικό δεν θα αυξηθεί πριν από τα τέλη του 2023, αντίθετα αναμένεται να μειωθεί ελαφρά.

Κατά της πηγές της εφημερίδας, το σχέδιο των απολύσεων αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη· θα είναι το πρώτο στην ιστορία του γίγαντα των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και θα αφορά «πολλές χιλιάδες» εργαζόμενους.

Την περασμένη Πέμπτη, δυο εταιρείες της Κοιλάδας του Πυριτίου, η Stripe και η Lyft, ανακοίνωσαν πως θα προχωρήσουν σε απολύσεις ευρείας κλίμακας, ενώ ο κολοσσός των λιανικών απολύσεων Amazon πάγωσε τις προσλήψεις.

Η εταιρεία Twitter, που μόλις εξαγοράστηκε από τον Ελον Μασκ, θα απολύσει περίπου τους μισούς από τους 7.500 εργαζομένους της.

Οι πλατφόρμες, το οικονομικό μοντέλο των οποίων βασίζεται στα διαφημιστικά έσοδα, πλήττονται από τις περικοπές της διαφημιστικής δαπάνης, εν μέσω του πληθωρισμού και της ανόδου των επιτοκίων.

Ο όμιλος Meta είδε τα καθαρά κέρδη του να καταρρέουν στα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο (–52% σε ετήσια βάση).

«Αντιμετωπίζουμε ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, αυξημένο ανταγωνισμό, προβλήματα στη διαφημιστική στόχευση και μεγεθυνόμενα κόστη για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις μας, όμως πρέπει να πω πως τα προϊόντα μας έχουν τη δυνατότητα να τα πάνε καλύτερα από ό,τι υποδεικνύουν ορισμένα σχόλια», καθησύχαζε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στα τέλη Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Όμως η μετοχή του καλιφορνέζικου ομίλου υπέστη πτώση 24,56% την επομένη στη Γουόλ Στριτ. Σε έναν χρόνο, ο όμιλος Meta έχει απολέσει κεφαλαιοποίηση 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο όμιλος προκαλεί ανησυχία στις αγορές από την αρχή της χρονιάς, όταν ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά χάνει χρήστες στη βασική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Οι δαπανηρές επενδύσεις για την οικοδόμηση του «metaverse» («μετασύμπαντος»), που παρουσιάζεται ως το μέλλον του διαδικτύου, δεν καθησυχάζουν τους επενδυτές, που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη δυνατότητα του ομίλου να αντλήσει αξιόλογα έσοδα από αυτό το παράλληλο εικονικό σύμπαν.

