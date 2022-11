Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: 1 στους 2 θα γλιτώσει την έντοκη επιστροφή

Τι αναφέρουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών, για τα αιτήματα λογιστών και επιχειρηματιών, μετά τα «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ.

Με θετική προδιάθεση φαίνεται να αντιμετωπίζει το υπουργείο Οικονομικών το αίτημα της αγοράς για ελαστική αντιμετώπιση των παραβάσεων που εντοπίστηκαν σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Την περασμένη εβδομάδα η ΑΑΔΕ έστειλε ειδοποιητήρια σε όσους εντοπίστηκαν μετά από διασταυρώσεις να μην έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής, κυρίως όσον αφορά την διατήρηση των θέσεων απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στους «παραβάτες» κοινοποιήθηκε ειδοποιητήριο έντοκης επιστροφής του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής που είχαν λάβει, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αθροίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Λογιστές και επιχειρηματίες ζήτησαν από την πρώτη στιγμή ήπια προσέγγιση, δεδομένου των πολλών λεπτομερειών και ιδιαιτεροτήτων κάθε απόφασης σχετικά με τους επτά κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής.

Στο υπουργείο Οικονομικών το αίτημα εισακούστηκε με κατανόηση. Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν πρόθεση επιεικούς ερμηνείας των αποφάσεων στην πρακτική τους εφαρμογή διευκρινίζοντας, για παράδειγμα, πως στην περίπτωση όπου ο μέσος όρος απασχόλησης για παράδειγμα ήταν 4,95 και όχι 5 ή αν η πρόσληψη έγινε στις 4 του μήνα και όχι την 1η …δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ο στόχος των δρακόντειων μέτρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής , αναφέρει η ίδια πηγή, ήταν η προστασία των θέσεων εργασίας , στόχος ο οποίος επετεύχθη, σύμφωνα με το δημοσίευμα του euro2day.gr.

Με αυτά τα δεδομένα, αφού υπάρξουν οι απαραίτητες αποφάσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, υπολογίζεται πως οι μισοί τουλάχιστον από τους αποδέκτες ειδοποιητηρίων έντοκης επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής, τελικά θα τη γλιτώσουν.

