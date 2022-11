Κοινωνία

Μάνδρα - Βέρρας: Ο 17χρονος βρήκε και το όπλο και το φυσίγγι που τον σκότωσε (βίντεο)

Τι είπε ο συνήγορος του 14χρονου, καθ΄ ομολογίαν του αδελφοκτόνου, για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Τι απαντά για τις καταγγελίες που είχαν γίνει για την πολύτεκνη οικογένεια.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε την Δευτέρα ο Ιωάννης Βέρρας, συνήγορος του 14χρονου, που σκότωσε τον 17χρονο αδελφό του, στην Μάνδρα.

Η κατηγορία που έχει απαγγελθεί στον 14χρονο αδελφοκτόνο, είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Ο συνήγορος του 14χρονου εξέφρασε για ακόμη μια φορά την σιγουριά του πως θα αποδειχθεί ότι ο θάνατος του 17χρονου προκλήθηκε από λάθος. Υποστήριξε ότι το θύμα είχε βρει το κρυμμένο από τον πατέρα τους, σε σεντούκι, το όπλο, καθώς και το φυσίγγι με σκάγια για κυνήγι αγριογούρουνου, με το οποίο δέχθηκε τον μοιραίο πυροβολισμό.

Ο κ. Βέρρας εμφανίστηκε κάθετος ότι ο πατέρας δεν είχε αφήσει οπουδήποτε στο μαντρί τους σφαίρες ή φυσίγγια για το όπλο.

Όπως υποστήριξε ο συνήγορος του, με το όπλο και το φυσίγγι που είχε βρει ο 17χρονος, πήγε για κυνήγι αγριογούρουνου, μαζί με τον 14χρονο αδελφό του και βοηθό του στην φύλαξη των ζώων τους. Εντόπισαν ένα γουρούνι, ο 17χρονος λόγω και του μεγαλύτερου όγκου του, πήγε να το τρομάξει για να μετακινηθεί από την θέση του και να το κατευθύνει για να κινηθεί προς το σημείο από όπου θα μπορούσε να το σημαδέψει και να το χτυπήσει ο 14χρονος και τότε ήταν που συνέβη το κακό.

Ο 14χρονος ζήτησε και απαίτησε να απολογηθεί άμεσα για όλα όσα είχαν συμβεί, αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε και δόθηκε προθεσμία για την Τρίτη και έως τότε είναι στην ΓΑΔΑ, ανέφερε ο συνήγορος του αδελφοκτόνου.

Ακόμη, ο Ιωάννης Βέρρας ερωτήθηκε για τις καταγγελίες που είχαν γίνει στο παρελθόν με αναφορές για κακομεταχείριση των παιδιών και άλλα προβλήματα στην οικογένεια, απαντώντας πως από πολλούς ελέγχους που έγιναν από κοινωνικές υπηρεσίες ουδέποτε προέκυψε το παραμικρό.





