Πειραιάς – απόπειρα βιασμού: Συνελήφθη με το φερμουάρ κατεβασμένο…

Ο 28χρονος φέρεται να έχει επιτεθεί σε πολλές γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ένας 28χρονος αλβανικής υπηκοότητας συνελήφθη την Κυριακή, λίγο μετά από απόπειρα βιασμού σε βάρος 20χρονης κοπέλας στην Νίκαια του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης αποπειράθηκε να βιάσει την νεαρή κοπέλα, την ώρα που επέστρεφε σπίτι της μετά από νυχτερινή έξοδο.

Η 20χρονη αντιστάθηκε και τότε ο Αλβανός άρχισε να τη χτυπάει με γροθιές στο πρόσωπο.

Πολίτης, ο οποίος είδε το περιστατικό, ενημέρωσε την ΕΛΑΣ που έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

Ο δράστης φέρεται να έχει επιτεθεί και σε έξι ακόμη γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως δράστης κατά την σύλληψη του είχε αμυχές στο πρόσωπο που του είχε κάνει η 20χρονη κοπέλα, ενώ το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν ανοιχτό.

