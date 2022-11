Αθλητικά

Τσιτσιπάς: “Σκαρφάλωσε” ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη τένις κι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία

Το σενάριο βάσει του οποίου ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να είναι στην κορυφή του κόσμου στο τέλος της χρονιάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Παρισιού, αλλά βελτίωσε την θέση του στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, σκαρφαλώνοντας στο Νο3, θέση που είναι η υψηλότερη της καριέρας του και στην οποία είχε ξαναβρεθεί πριν από περίπου 1 χρόνο.

Μαλιστα, η συμμετοχή του στο ATP Fianls που θα διεξαχθεί στο Τορίνο, μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.

Καθώς το Νο.1, ο Κάρλος Αλκαράθ, δεν θα αγωνιστεί στο Τορίνο, ο Τσιτσιπάς θα φτάσει στο Νο1 του κόσμου αν κατακτήσει τον τίτλο αήττητος.

Το Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης:

1. Κάρλος Αλκαράθ 6.820

2. Ράφα Ναδάλ 5.820

3. Στέφανος Τσιτσιπάς 5.350

4. Κάσπερ Ρουντ 5.020

5. Ντανιίλ Μεντβέντεφ 4.065

6. Οζέρ Αλιασίμ 3.995

7. Αντρέι Ρούμπλεφ 3.530

8. Νόβακ Τζόκοβιτς 3.320

9. Τέιλορ Φριτζ 2.955

10. Χόλγκερ Ρουν 2.911

