Πολιτική

ΓΕΕΘΑ: Συνεκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων με γερμανικό υποβρύχιο (εντυπωσιακές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σενάριο αφορούσε επιβίβαση και απόβαση στον κόλπο της Σούδας.

Υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας, το οποίο τελεί υπό συμμαχικό επιχειρησιακό έλεγχο, πραγματοποίησε, σε συντονισμό με τη Maritime Command του NATO (NATO MARCOM), συνεκπαίδευση με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στις 3 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, η συνεκπαίδευση αφορούσε στην επιβίβαση και αποβίβαση τμημάτων Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων με χρήση λέμβου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των προσβάσεων κόλπου Σούδας.

Σκοπός της δραστηριότητας, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι η αναβάθμιση της πολυεπίπεδης στρατιωτικής συνέργειας των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και η επαύξηση της διαλειτουργικότητάς τους, προάγοντας το επίπεδο της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της συνεργασίας σε συμμαχικό πλαίσιο.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ένα SOCCE (Special Operations Command and Control Element) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ επί της τορπιλακάτου «Ρουσσέν», το σκάφος ανορθόδοξου πολέμου ταχείας μεταφοράς «Κένταυρος» και ομάδα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν αντικείμενα περισυλλογής και άφεσης της ομάδας της ΔΥΚ από το υποβρύχιο στην επιφάνεια της θάλασσας, με χρήση πνευστής λέμβου τύπου zodiac και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τσούνης: Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα

ΗΠΑ: Η Σελέστ Γουόλαντερ στην Τουρκία για “παζάρια”

Super League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής