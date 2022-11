Life

Μίνα Αδαμάκη: “Fake news” ο θάνατός της - Όλη η αλήθεια για την υγεία της ηθοποιού

Για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τη Μίνα Αδαμάκη να έχει φύγει από τη ζωή μίλησε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

«Η Μίνα Αδαμάκη ζει. Προφανώς η γυναίκα δεν είναι καλά, είναι στο νοσοκομείο και μαθαίνω ότι είναι πολύ άρρωστη», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο ξεκίνημα της εκπομπής "Το Πρωινό", τη Δευτέρα, βάζοντας τέλος στα δημοσιεύματα που ήθελαν την ηθοποιό να έχει φύγει από την ζωή και προκάλεσαν αναστάτωση την Κυριακή.

Από την πλευρά του ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σ.Ε.Η. σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι η Μίνα Αδαμάκη περνά ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ενώ τόνισε ότι ο ίδιος δεν είναι «προθάλαμος του χάρου για να ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιος έχει φύγει από τη ζωή».

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε: «Εγώ αναστατώθηκα για κάτι που ψιλοήξερα ότι ένα άνθρωπος δεν είναι πολύ καλά. Το να λες όμως σε δημοσιογράφους πως δεν σας το επιβεβαιώνω και γράφω και στο facebook να μην με παίρνουν άλλο, γιατί δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω και δεν υφίσταται. Εντάξει έλεος!

Η Μίνα Αδαμάκη είναι εν ζωή, περνάει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μακάρι να το ξεπεράσει. Αλλά το να δημιουργούμε μια είδηση ντε και καλά για να γίνει ένα μεγάλο θέμα…

Επικοινώνησα με μια φίλη της από την πολυκατοικία και μια ξαδέλφη της από τον Βόλο. Σημασία έχει πως η Μίνα Αδαμάκη είναι εν ζωή. Πέθαναν και την Ελένη Κούρκουλα και άρχισε άλλος κύκλος τηλεφωνημάτων. Εγώ δεν είμαι ο προθάλαμος του χάρου για να ξέρω ανά πάσα στιγμή ποιος έχει φύγει από τη ζωή. Με πληροφορούν οι συγγενείς και ως υπεύθυνος του ΣΕΗ αναρτώ. Και αυτό το λέω και για όλους τους φίλους που δυσαρεστούνται και λένε γιατί γράφω συνέχεια ποιος πέθανε».

