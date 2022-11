Αθλητικά

ΑΕΚ: Πλήγμα με Ελίασον - Πόσο μένει εκτός δράσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άσχημα νέα για ΑΕΚ και Ελίασον. Κάταγμα περόνης η διάγνωση και εκτός για μήνες ο Σουηδός επιθετικός.

Πολύ σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Νίκλας Ελίασον στο χθεσινό ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη (1-1).

Ο Σουηδός επιθετικός της ΑΕΚ έχει υποστεί κάταγμα περόνης και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, είτε το απόγευμα, είτε το πρωί της Τρίτης.

Είναι πολύ σημαντικό το πλήγμα για την ΑΕΚ που θα κληθεί να «επιβιώσει» για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον κορυφαίο δημιουργό της (αλλά και πρώτο σε όλη τη Super League) αφού ο Ελίασον είναι πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα. Το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται σε 3-4 μήνες, ανάλογα με την μετεγχειρητική πορεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίνα Αδαμάκη: “Fake news” ο θάνατό της - Όλη η αλήθεια για την υγεία της ηθοποιού

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή