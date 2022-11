Κοινωνία

Κολωνός - βιασμός ανήλικης: δύο νέοι εμπλεκόμενοι, τα προφίλ και η αναμονή για επιπλέον συλλήψεις (βίντεο)

Νέα στοιχεία για την υπόθεση έφερε στο φως η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1. Τι δήλωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Οι εξελίξεις φαίνεται να είναι ραγδαίες οσον αφορά την υπόθεση του βιασμού και μαστροπείας της ανήλικης στον Κολωνό, με νέες συλλήψεις να αναμένονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο νέα προφίλ ανδρών, φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση και το ένα αφορά σε έναν 45χρονο από την Ηλιούπολη και το δεύτερο με έναν 55χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος μάλιστα είναι πολύτεκνος και με βίαιη σεξουαλική συμποεριφορά.

Στην εκπομπή, μίλησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος ένωσης αστυνομικών ΝΑ Αττικής, ο οποίος, τόνισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει για το έαν τα συγκεκριμένα άτομα θα προσαχθουν.

Όσον αφορά την κατάθεση της 12χρονης για τον εφιάλτη που ζούσε, ανέφερε ότι "οι χειρισμοί από την ψυχολόγο της αστυνομίας είναι μεθοδικοί, είδατε ότι το παιδί μιλάει και για να μιλάει πάει να πει ότι εμπιστεύεται, νοιώθει άνετα, άρα η ψυχολόγος δεν κάνει μια ψυχρή ανάκριση, προσπαθεί μεθοδικά να βοηθήσει κιολας το παιδί."

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί εκτός από εκείνη της μητέρας 9 συλλήψεις για τον βιασμό της ανήλικης, ανέφερε ότι "18 άτομα είχαν παρουιαστεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ παραδεχόμενοι ότι είχαν επικοινωνήσει με την ανήλικοι. Τρεις από αυτούς έχουν συλληφθεί, Μέρι τους 216 που φέρεται να έχουν συνομιλήσει με την ανήλικη, έχουμε ακόμη δρόμο" είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

