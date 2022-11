Κόσμος

Τραγωδία στο Halloween στη Σεούλ: Η “συγγνώμη” και η δέσμευση του Γιουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου 156 νέοι άνθρωποι--20άρηδες και 30άρηδες--σκοτώθηκαν και 197 τραυματίστηκαν όταν συνωστίστηκαν στα στενά δρομάκια της δημοφιλούς για τη νυχτερινή ζωή της συνοικίας της Σεούλ, Ιτεγουόν.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γιέλ ζήτησε σήμερα συγγνώμη για το πολύνεκρο ποδοπάτημα που σημειώθηκε στη Σεούλ τη βραδιά του Χάλοουιν και δεσμεύτηκε ότι θα λογοδοτήσουν οι αξιωματούχοι που τυχόν θα βρεθούν υπεύθυνοι για την πλημελλή αντίδρασή τους και ότι θα μεταρρυθμιστεί η αστυνομία και τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας.

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου 156 νέοι άνθρωποι--20άρηδες και 30άρηδες--σκοτώθηκαν και 197 τραυματίστηκαν όταν συνωστίστηκαν στα στενά δρομάκια της δημοφιλούς για τη νυχτερινή ζωή της συνοικίας της Σεούλ, Ιτεγουόν, όπου είχαν πάει για τα πάρτι που είχαν διοργανωθεί για το φετινό Χάλοουιν, το πρώτο που εορταζόταν στη χώρα χωρίς σχεδόν κανένα περιοριστικό μέτρο λόγω COVID-19 εδώ και τρία χρόνια.

Ο Γιουν ζήτησε συγγνώμη στη διάρκεια συνεδρίασης για την αναθεώρηση των κανονισμών ασφαλείας καθώς η χώρα συνεχίζει να θρηνεί τα θύματα του ποδοπατήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται άλλωστε και έρευνα για να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες σε σχέση με την αντίδραση των αρχών απέναντι στην τραγωδία.

"Δεν τολμάω να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους γονείς που έχασαν τους γιους και τις κόρες τους, αλλά ως πρόεδρος της χώρας, που έχει χρέος να προστατεύει τις ζωές των πολιτών και να εγγυάται την ασφάλειά τους, είμαι συντετριμμένος", είπε ο Γιουν.

"Λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες που θρηνούν και υποφέρουν από αυτή την ανείπωτη τραγωδία και από τους ανθρώπους που μοιράζονται μαζί τους τον πόνο και την θλίψη".

Η αστυνομία έχει δεχτεί σκληρή κριτική για την ανταπόκρισή της στη διάρκεια της τραγωδίας καθώς έστειλε μόλις 137 αξιωματικούς της στην περιοχή παρότι είχε εκτιμήσει από την αρχή ότι στον τόπο του δυστυχήματος θα συγκεντρώνονταν έως και 100.000 άνθρωποι.

Την περασμένη εβδομάδα από αντίγραφα από πολλές επείγουσες κλήσεις που έγιναν πριν από το δυστύχημα προέκυψε ότι ο κόσμος είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο ποδοπατήματος και ζητούσε την άμεση παρέμβαση των αρχών.

Αρχικά, ο Γιουν απέδωσε την κακή ανταπόκριση από τις αρχές σε ελλείμματα στη διαχείριση μεγάλων συναθροίσεων και στους ανεπαρκείς κανονισμούς ασφαλείας.

Ωστόσο, έπειτα από τη δημοσιοποίηση των αντιγράφων κλήσεων, ο πρόεδρος επέκρινε δριμύτατα την αστυνομία και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και από το ευρύτερο κοινό.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση με αντικείμενο ζητήματα ασφαλείας, ο πρόεδρος δεσμεύτηκε για την αναθεώρηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, για την ενδελεχή έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και για την παραπομπή εκείνων που ευθύνονται για τυχόν αβλεψίες.

"Συγκεκριμένα, στο έργο της αστυνομίας απαιτείται εκτενής μεταρρύθμιση, που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία για κίνδυνο και για την πρόληψη ατυχημάτων προκειμένου να προστατευτεί η ασφάλεια των πολιτών", πρόσθεσε ο Γιουν.

Από την πλευρά του ο γενικός επίτροπος Γιουν Χι-κεούν δήλωσε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου ότι στον τόπο της τραγωδίας εστάλησαν περισσότεροι αστυνομικοί σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία και ότι οι 137 θα επαρκούσαν για να διαχειριστούν ανάλογου αριθμού πλήθη, αλλά οι αρχές δε μπορούσαν να φανταστούν ότι ο κόσμος θα συγκεντρωνόταν σε στενά δρομάκια.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης απαιτούν την παραίτηση του επικεφαλής της αστυνομίας και του υπουργού Εσωτερικών. Ο Γιουν έχει απορρίψει αυτές τις εκκλήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τσούνης: Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή