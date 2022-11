Κοινωνία

Σύλληψη 57χρονου που παρενοχλούσε ανήλικες

Ο άνδρας παρενόχλησε δύο κορίτσια σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 5-11-2022 στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, 57χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση καταγγελίας 2 ανηλίκων κοριτσιών για άγνωστο άνδρα ο οποίος τις προσέγγισε, πρωινές ώρες της 5-11-2022 σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και προέβη σε προβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας τους, κατόπιν αναζητήσεων από τους ανωτέρω αστυνομικούς, εντοπίστηκε ο 57χρονος και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ακρόπολης, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

