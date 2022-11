Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η έκλειψη Σελήνης και η προσοχή σε νέα ξεκινήματα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Αφου καλημέρισε η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό" μίλησε για την έκλειψη Σελήνης τη νέα εδβομάδα, τόνισε ότι καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί και να μην ξεκινήσουμε πράγματα σήμερα.

Όπως τόνισε η αστρολόγος, δεν θα πρέπει να υπάρχει φόβος, όμως θα πρέπει να υπάρχει προσοχή στα οικονομικά, αλλά και παλιές υποθέσεις που μπορεί να έρεθουν στο προσκήνιο.

Απρόσμενα γεγονότα θα μπορούσαν να συμβούν και καλό θα είναι να κρατήσουμε "χαμηλό προφίλ", αναφέρει μεταξύ άλλων η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

