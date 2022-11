Κοινωνία

Δίκη για τη φονική φωτιά στο Μάτι: Νέα ταλαιπωρία για τις οικογένειες των θυμάτων

Μετ’ εμποδίων συνεχίστηκε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής. Για δίκη - παρωδία κάνουν λόγο οι συγγενείς των θυμάτων.

Τα πρώτα 50 θύματα της φονικής πυρκαγιάς που κατέκαψε το Μάτι δήλωσαν δια των συνηγόρων τους παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (Πολιτική Αγωγή) ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που θα δικάσει τους 21 κατηγορούμενους για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Ανατολική Αττική, το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018.

Κατά τη σημερινή δεύτερη δικάσιμο, το δικαστήριο συνεδρίασε σε αίθουσα της Ευελπίδων, λίγο μεγαλύτερη από εκείνη που διατέθηκε κατά την έναρξη της δίκης την περασμένη εβδομάδα, ενώ η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξάγονται πλέον στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου η οποία διατέθηκε και για την υπόθεση αυτή, όπως και για την δίκη της Χρυσής Αυγής, που πλέον θα διεξάγονται εναλλάξ.

Έτσι, η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στο Εφετείο, ημέρα που θα συνεχιστεί η διαδικασία των δηλώσεων παράστασης Πολιτικής Αγωγής από τα θύματα της πυρκαγιάς, η οποία άφησε πίσω της περισσότερους από 100 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκαν και σήμερα πολλοί συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι δήλωσαν αγανακτισμένοι για τις συνθήκες διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας κάνοντας λόγο για δίκη παρωδία.

Νωρίτερα, αναβλήθηκε για τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 η δίκη του πρώην αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Ματθαιόπουλου, κατηγορούμενου για τα πλημμελήματα της παράβασης καθήκοντος και της απόπειρας παράνομης βίας, μετά από μήνυση του πυραγού Δημήτρη Λιότσου, πραγματογνωμόνα της Εισαγγελίας στην έρευνα για την πυρκαγιά στο Μάτι. Ο αξιωματικός κατηγορεί τον τότε αρχηγό του Σώματος για προσπάθεια παρεμβάσεων στο έργο που του είχε ανατεθεί από την Εισαγγελία και πιέσεων που είχε δεχθεί από τον κ. Ματθαιόπουλο με σκοπό τη συγκάλυψη ευθυνών για την διαχείριση της κατάστασης στο Μάτι από την Πυροσβεστική.

